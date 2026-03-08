Mercogliano, Domenica delle Palme a Montevergine: l'ultima parola al Prefetto Il piano viabilità verrà sottoposto al Prefetto nei prossimi giorni dopo la definizione dei dettagli

di Paola Iandolo

Si lavora senza sosta per mettere a punto il piano viabilità per la riapertura del Santuario di Montevergine in vista di Domenica delle Palme: mancano alcuni dettagli. E' quanto emerso nel lungo incontro tenutosi ieri mattina in via Serroni, nella sede della Protezione Civile, alla presenza del capo regionale Italo Giulivo. Tra le opzioni al momento praticabile per consentire ai fedeli di raggiungere il Santuario vi sono la mulattiera, la funicolare e la strada che passa da Pietrastornina. Ma il piano al momento non è stato ancora chiuso e approvato. L'ultima parola spetta al prefetto di Avellino, Rosanna Riflesso.

"È stato stilato un programma che dovrà essere rivisto nei prossimi giorni per l’approvazione, prima di essere presentato al Prefetto di Avellino - afferma Carmine Alvino, direttore d’esercizio dell’impianto funicolare" presente alla riunione ieri mattina."L’intenzione, da parte di tutti, è di ripartire nella domenica delle Palme con la riapertura del Santuario. C’è ancora qualche dettaglio da definire, ma la funicolare è pronta. Contiamo, nella prossima settimana, di chiudere la relazione tecnica da presentare al Prefetto".

La riattivazione del servizio dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. La strada di competenza dell’ente di Palazzo Caracciolo, oggetto di lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie alla riapertura, a intervento ultimato, e quindi entro Pasqua come da cronoprogramma, riaprirà ad una corsia e, in un primo momento, solo per i mezzi di soccorso e di servizio. Serviranno poi ulteriori verifiche e la clemenza del meteo, in quanto il terreno potrebbe ancora muoversi in caso di piogge, per poter riaprire, sempre a senso unico alternato, alle auto e alle navette.