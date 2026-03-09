Dalla ex con coltello: «Ora vengo a scannarti», il ministro: tragedia sfiorata Il post sui social del Ministro Piantedosi

Ha afferrato un coltello dalla lama impressionante. Un coltello di ben 33 centimetri. Non curante di essere sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex con tanto di braccialetto elettronico, glielo ha promesso: «Vengo e ti scanno». La notte prima della Festa della Donna si è trasformata in un incubo per la vittima. Ma la polizia ha evitato il peggio con un intervento provvidenziale. Un'azione tempestiva che ha permesso di arrestare un 40enne di Avellino, che ha anche ferito due agenti e danneggiato la Volante.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi commenta in un post: Tragedia sfiorata ad Avellino, dove un 40enne è stato arrestato dopo aver minacciato di morte l'ex compagna. Grazie al monitoraggio in tempo reale del braccialetto elettronico, la Polizia è riuscita a intercettare l'uomo proprio mentre si dirigeva verso l'abitazione della donna armato di un coltello da 33 cm. Durante il fermo, l'aggressore si è scagliato contro gli agenti con calci e ha danneggiato la volante, prima di essere definitivamente immobilizzato.