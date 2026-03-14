Servizio civile universale con l'Unicef: i bandi del 2026 Ecco tutte le informazioni necessarie

Per il 2026-2027, il comitato italiano per l'Unicef fondazione Ets realizzerà tre progetti di servizio civile universale. Il termine per presentare le candidature è l’8 aprile alle ore 14.00 (salvo proroghe stabilite dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile universale).



Scarica il bando del 2026. L’avvio dei progetti è previsto per settembre/ottobre 2026.



Una volta presentata la tua candidatura, consulta i calendari delle selezioni che pubblicheremo sul sito unicef.it/servizio-civile dopo la chiusura del bando. Il colloquio si svolgerà in modalità on-line nella data e orario che ti saranno comunicati alla tua e-mail utilizzata per la candidatura. Al colloquio dovrai mostrare un tuo documento di identità.

Elenco dei progetti del 2026-27

Sensibilizzazione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il progetto si realizzerà nelle seguenti città:? Milano e Roma.



I candidati selezionati saranno inseriti negli?uffici nazionali dell’Unicef e lavoreranno insieme ai dipendenti dell’organizzazione.

Il progetto si concentra sui diritti previsti dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.



Obiettivo: Maggiore riconoscimento e attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso la sensibilizzazione e l'ascolto dei bambini e dei giovani, attività di advocacy locale e il dialogo con le istituzioni.

Attività previste:



• Attività di advocacy Internazionale, Istituzionale e territoriale.

• Attività di advocacy all’interno dell’Ufficio Younicef dedicato al volontariato giovanile dell’Unicef Italia.

• Attività di raccolta fondi nei settori di Individual giving, Filantropia strategica, Corporate ed Engagement.



Titoli di studio e/o esperienze attinenti ai suddetti profili riceveranno una valutazione positiva nel processo di selezione. Nel progetto è prevista, per le seguenti città, una riserva di posti per giovani con ISEE uguale o inferiore a 15.000,00 €: Milano (2 posti); Roma (2 posti).

Promozione di stili di vita sostenibili per il contrasto al cambiamento climatico

Il progetto interverrà sul fenomeno del cambiamento climatico e si realizzerà nelle seguenti città: Catania, Lecce, Bari, Taranto, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Caserta, Roma e Ascoli Piceno.

Obiettivo: Aumento della sensibilizzazione della popolazione per il contrasto al cambiamento climatico.

Attività: si avrà l’opportunità di promuovere e sensibilizzare sul bisogno di contrastare il cambiamento climatico, attraverso laboratori nelle scuole e presso altri centri di aggregazione giovanili.

Nel progetto è prevista, per le seguenti città, una riserva di posti per giovani con ISEE uguale o inferiore a 15.000,00 €: Catania (1 posto); Lecce (1 posto); Reggio Calabria (1 posto); Taranto (1 posto) e Vibo Valentia (1 posto).

Il progetto si realizzerà nelle seguenti città: Sassari, Brindisi, Campobasso, Avellino, Napoli, Roma, Chieti, Ancona, Pisa, Pistoia, Padova e Como.



Obiettivo: Potenziare la sensibilizzazione e la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Attività:

Advocacy locale: si attuerà un’azione di sensibilizzazione sulla Convenzione sui diritti dell’infanzia e l’adolescenza nelle scuole e presso altri enti.

campagne di sensibilizzazione a livello nazionale e locale in merito ai progetti di Unicef Italia.

Nel progetto è prevista, per le seguenti città, una riserva di posti per giovani con ISEE uguale o inferiore a 15.000,00 €: Ancona (1 posto); Avellino (1 posto); Campobasso (1 posto); Chieti (1 posto); Roma (1 posto); Sassari (1 posto)e Napoli (1 posto).

Requisiti per il bando di servizio civile

Per presentare domanda occorre essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

·Cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia.

·Aver compiuto, alla data di presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (avere al massimo 28 anni e 364 giorni);

·Non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Modalità di partecipazione

I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma “Domanda on Line (Dol)”.



È disponibile la guida per la compilazione della domanda. È disponibile anche il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che potrà meglio orientare tra le tante informazioni e aiutare a compiere la scelta migliore.



I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure con CIE, la Carta d’Identità Elettronica. I cittadini appartenenti ad altri Paesi dell’Unione Europea o extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, potranno accedere alla piattaforma attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento.



È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto.

Colloquio di selezione

Per diventare Operatore in Servizio Civile è necessario partecipare ad un colloquio di selezione. Le modalità di svolgimento saranno pubblicate su unicef.it/servizio-civile.



Saranno esclusi i candidati che non si presentano alla selezione, nei giorni e negli orari stabiliti. La presenza del candidato al colloquio on-line deve essere verificata attraverso l’esibizione di un valido documento di identità.

Ecco i criteri di selezione dell’Unicf Italia.

Per richiedere informazioni, puoi scrivere un’email a serviziocivile@unicef.it o chiamare il 342 142 68 93 o il 347 262 0049, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 17.00.