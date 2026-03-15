Visita dei garanti Ciambriello e Mele nella Casa Circondariale di Bellizzi Incontreranno l'intera comunità penitenziaria fatta di detenuti e detenenti

Domani il garante regionale Samuele Ciambriello e il garante provinciale Carlo Mele alla Casa circondariale "Antimo Graziano" di Avellino-Bellizzi Irpino: il garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello, insieme al garante provinciale, Carlo Mele, saranno in visita presso la Casa circondariale di Avellino - Bellizzi Irpino. Nel corso della visita incontreranno l'intera comunità penitenziaria fatta di detenuti e detenenti. Al termine della visita, alle 12.30, è prevista una conferenza stampa durante la quale i garanti illustreranno alla stampa le principali criticità emerse e le buone prassi riscontrate nelle carceri irpine.