Visita al carcere di Avellino, Ciambriello: "Incontreremo Fico ad aprile" Il garante campano dei detenuti: "Il tema della sanità penitenziaria è regionale"

In mattinata visita alla Casa Circondariale "Antimo Graziano" di Avellino-Bellizzi per il garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello, e al garante provinciale, Carlo Mele, con la vice direttrice dell'istituto, Samuela Scardino.

"Disfunzione con mancanza di medici, psichiatri e psicologi"

"Abbiamo fatto visita agli istituti del territorio irpino. Ci sono 1093 detenuti tra Ariano Irpino, Sant'Angelo dei Lombardi e qui. Abbiamo riscontrato criticità. C'è gente che si è ammalata in carcere. Tu entri in carcere perché hai commesso un reato e rischi di uscire dal carcere dopo che hai subito un reato dallo Stato, o di malagiustizia o di malasanità. - ha affermato Ciambriello al termine della visita - Abbiamo incontrato 54 detenute di alta sicurezza. Hanno un medico fino al pomeriggio. Non c'è un medico h24. C'è disfunzione con mancanza di medici, psichiatri e psicologi. Hanno detto che ci saranno dei lavori a cura dello stesso carcere, ma abbiamo bisogno di altro, di certezze sul diritto alla salute, fondamentale per la nostra Costituzione.

"Non c'è un vero e proprio SerT"

Abbiamo incontrato uno psicologo che lavora qui con i tossicodipendenti. È mancato per diverso tempo il servizio del SerT. Ha ripreso da poco. C'è un solo psicologo con 83 persone tossicodipendenti detenute. Cosa può fare solo? In 20 vanno a scalare con il metadone. In altri istituti penitenziari ci sono reparti e posti dedicati. Gli agenti di Polizia Penitenziaria? Qui ne mancano una trentina. Nel pomeriggio, dopo le ore 15, c'è il rischio che un agente debba guardare 150 detenuti. Dove sono? Sono in numero inferiore a quanto necessario per la gestione. Ed è un lavoro usurante. Abbiamo segnalazioni anche dagli agenti".

"Lunedì 13 aprile incontreremo il presidente della Regione Campania"

"Il tema della sanità penitenziaria è un tema regionale. - ha aggiunto Ciambriello - Ho chiesto e ho ottenuto dal presidente Fico, che ha la delega sulla sanità, di ricevere i garanti provinciali e quello regionale. Fico ci riceverà lunedì 13 aprile. Dobbiamo andare al dettaglio vero. Ad Avellino in un anno ci sono stati 16 tentati suicidi, 6 ad Ariano Irpino, 5 a Sant'Angelo dei Lombardi. Abbiamo migliaia di persone che fanno sciopero della fame, della sete e dei farmaci. Fanno scelte di tagliarsi. Si rischia di stare dalle 20 alle 22 ore in cella al giorno. È un aspetto che contestiamo".