In Comune c'è il nuovo Dirigente del Settore Finanze: Stefano Lanza Giuliana Perrotta, ha ingaggiato Stefano Lanza per 3 mesi in sostituzione del dirigente Marotta

Si è ufficialmente insediato oggi, presso gli uffici della Ragioneria, il nuovo Dirigente del Settore Finanze, Stefano Lanza.

Il dott. Lanza è attualmente dirigente presso il Comune di Taranto e presterà servizio presso il Comune di Avellino, in virtù della convenzione stipulata tra i due enti, con incarico a scavalco condiviso.

Al dott. Lanza è stata affidata la responsabilità del Settore Bilancio e dei Servizi Finanziari, un ruolo strategico per la gestione economica dell’ente. Il suo arrivo rappresenta un passo importante per il rafforzamento delle attività amministrative e contabili del Comune, nell’ottica di garantire efficienza e continuità nella gestione delle risorse pubbliche.

Il commissario di Palazzo di Città, Giuliana Perrotta, ha ingaggiato Stefano Lanza per 3 mesi in sostituzione del dirigente Pierluigi Marotta. Alla base della decisione ci potrebbero essere i rinvii a giudizio dell'inchiesta Dolce Vita.