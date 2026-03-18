Freddo artico e torna le neve in Irpinia: fiocchi bianchi sulle vette Imbiancato anche il Vesuvio

Neve sul Vesuvio oggi 18 marzo 2026, proprio nel giorno in cui 82 anni fa ci fu l'eruzione. In una giornata piovosa e con tanto vento, la sorpresa della neve sul cono del Vesuvio. Anche domani si prospetta una giornata nuvolosa, tuttavia non è prevista pioggia.

Neve sul Partenio

Anche la pagina social dell'Osservatorio di Montevergine, in provincia di Avellino, mostra una immagine “catturata” dalla webcam panoramica ci mostra il Campo Maggiore di Mercogliano già leggermente innevato dal blando fenomeno precipitativo manifestandosi nel tardo pomeriggio ieri. Per oggi le prevsioni parlando di neve anche al di sotto dei 1000 metri.

"Nella notte e in mattinata, si prevedono condizioni di cielo molto nuvoloso, con precipitazioni sparse, nevose in genere a partire dai 1200-1300 metri. In seguito, le nubi si alterneranno con schiarite. Temperature: in lieve aumento. Venti: nord-orientali, moderati o localmente tesi, con rinforzi di burrasca forte nelle aree appenniniche". Spiegano gli esperti metereologi dell'Osservatorio di Montevergine.

Fiocchi bianchi anche sul Laceno

Fiocchi bianchi anche sull'Altopiano del Laceno a Bagnoli Irpino in Alta Irpinia. Nevica sulla catena appenninica, imbiancando anche le vette del Raja Magra.