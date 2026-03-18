Asl Avellino, arrivano gli infermieri di comunità: assunti 40 sanitari Le assunzioni

Ospedali e case di comunità: l’ASL Avellino potenzia l’assistenza sul territorio e assume 40 infermieri. Il nuovo personale, selezionato tramite avviso pubblico tra oltre 650 candidati, opererà in sinergia con i medici di medicina generale e i servizi distrettuali, garantendo un’assistenza proattiva e di prossimità, orientata alla prevenzione e alla presa in carico integrata, in linea con la Missione 6 del PNRR.

Nuovo personale sanitario

Nuovo personale sanitario per le Case e gli Ospedali di comunità. L’Asl Avellino ha concluso le procedure per l’assunzione di 40 infermieri, a tempo determinato, per la durata di 8 mesi rinnovabili, selezionati tramite avviso pubblico tra oltre 650 candidati, da destinare al potenziamento dell’assistenza territoriale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Gli infermieri di comunità rappresentano una figura chiave nel nuovo modello assistenziale, che prevede una riorganizzazione della sanità territoriale più vicina alle persone e ai loro bisogni attraverso le Case e gli Ospedali di comunità.

Arrivano gli infermieri di comunità

Gli infermieri opereranno all’interno di queste strutture, a stretto contatto con gli altri professionisti della salute, come medici di medicina generale e specialisti, in sinergia con servizi sociali, per monitorare i pazienti cronici e rispondere adeguatamente ai bisogni assistenziali delle persone. Le nuove assunzioni consentiranno di ampliare la copertura dei servizi sanitari e di migliorarne l’accessibilità e l’appropriatezza, in linea con gli obiettivi nazionali ed europei di rafforzamento dell’assistenza primaria.