Avellino, iscrizioni scuola: l'Irpinia perde 1100 alunni in un solo anno Il provveditore Pagliuca mette in evidenza il dato positivo registrato all'infanzia

di Paola Iandolo

Scuola: imponente calo di alunni. In un anno è stato registrato meno 1.100 allievi. Il dato negativo è riferito alle iscrizioni al nuovo anno scolastico 2026-2027 che si aprirà a settembre prossimo. A renderli noti l'ufficio scolastico provinciale. Il dettaglio di quest'anno, la scuola dell'infanzia - 52 alunni, la primaria - 261. Numeri importanti anche al secondo ciclo: per la scuola media si registra un - 251, ma è alle superiori che viene fuori in tutta la sua drammaticità dei dati con un -536. La provveditrice Fiorella Pagliuca però esorta ad accendere i riflettori sul dato positivo registrato all'infanzia.

"Tiene la domanda educativa nella fascia dei sei anni. Questo significa che sostanzialmente quel dato negativo relativo alla natalità che si registrava da dieci anni a questa parte si è stabilizzata e questo è molto rassicurante, per cui è un dato estremamente positivo". Per il provveditore il calo di iscrizioni non avrà ripercussioni sul numero di istituti in provincia. "Questo trend di decremento del numero di studenti è in linea con il dato nazionale e con i dati anche delle aree interne. Da un punto di vista dell'impatto che si determinerà sugli organici e anche sulla razionalizzazione della rete scolastica, credo che sostanzialmente non cambierà nulla. Noi manterremo sempre una vigile attenzione per garantire.

la qualità dell'offerta formativa, quindi anche la dotazione organica".