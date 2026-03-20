Epatite A, l’Asl di Avellino diffonde il vademecum: ecco cosa non mangiare Una serie di indicazioni fondamentali per ridurre il rischio di contrarre l’Epatite A

In un’ottica di prevenzione e tutela della salute pubblica, l’ASL di Avellino ha diramato oggi, 20 marzo 2026, una serie di indicazioni fondamentali per ridurre il rischio di contrarre l’Epatite A. Il documento punta i riflettori sulle abitudini domestiche e sulle modalità di acquisto dei prodotti freschi, ricordando che l’igiene delle mani e della cucina rappresenta la prima, indispensabile, barriera contro il virus.

L'Asl raccomanda la massima prudenza

Secondo le direttive sanitarie, è fondamentale mantenere una netta separazione tra i cibi cotti e quelli crudi per evitare contaminazioni incrociate. Ma è sul trattamento di specifiche categorie di alimenti che l’ASL raccomanda la massima prudenza:

Frutti di mare: mai crudi

Per gli amanti delle specialità ittiche, le regole sono rigide:

Acquisto sicuro: Comprare solo prodotti etichettati e presso esercizi autorizzati.

Conservazione: In frigorifero tra 0°C e 4°C, in una ciotola coperta da un panno umido (mai immersi in acqua).

Cottura: I frutti di mare devono essere ben cotti. L’ASL specifica di continuare la cottura per almeno 4 minuti dopo l’ebollizione, a coperchio chiuso, avendo cura di scartare quelli rimasti chiusi.

Evitare vegetali e frutti di bosco

Anche il comparto ortofrutticolo richiede attenzioni particolari:

Lavaggio: Utilizzare sempre acqua corrente e, se possibile, soluzioni disinfettanti per alimenti.

Frutti di bosco surgelati: Devono essere consumati sempre cotti. La raccomandazione è di farli bollire a 100°C per almeno 2 minuti, anche se destinati alla preparazione di dolci.