L'istituto "Guido Dorso" rafforza il legame tra scuola, impresa e territorio Il 10 aprile la presentazione e premiazione dei progetti informatici

L’ITT “Guido Dorso” di Avellino organizza una giornata dedicata all’innovazione tecnologica e alla crescita del territorio, con la premiazione dei progetti informatici sviluppati dagli studenti nell’ambito della Formazione Scuola-Lavoro, in collaborazione con MAC Solution Srl, azienda avellinese attiva nello sviluppo e nell’erogazione di servizi IT, componente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto.

L’evento si svolgerà, il 10 aprile, nell’auditorium dell’istituto e rappresenta un momento di grande valore per il dialogo tra formazione tecnica, mondo del lavoro e sistema produttivo locale.

La collaborazione con una realtà locale specializzata nel settore ICT ha permesso agli studenti di confrontarsi con metodologie, strumenti e processi tipici del settore, sperimentando un percorso progettuale concreto e guidato da professionisti del territorio. Questa sinergia, resa ancora più solida dalla presenza della stessa nel Comitato Tecnico Scientifico, testimonia l’impegno condiviso nel costruire un ponte stabile tra scuola e impresa.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di rafforzamento del tessuto produttivo irpino, generando benefici tangibili per tutti gli attori coinvolti: per gli studenti, che acquisiscono competenze reali e immediatamente spendibili, aumentando le opportunità di impiego senza dover lasciare la provincia; per le aziende, che possono individuare e formare giovani talenti, contribuendo allo sviluppo di professionalità qualificate e all’innovazione del settore; per il territorio, che vede crescere un ecosistema formativo e produttivo capace di trattenere competenze, generare valore e sostenere la competitività locale.

Con questa iniziativa, l’ITT ‘Guido Dorso’ di Avellino, sotto la guida della dirigente scolastica prof.ssa Gabriella Pellegrini, conferma il proprio ruolo di riferimento nella formazione tecnica e tecnologica del territorio, promuovendo percorsi che coniugano qualità didattica, innovazione e una concreta collaborazione con il mondo del lavoro.