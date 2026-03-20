Epatite A, evitare il consumo di alimenti crudi: ecco come si trasmette Malattia a trasmissione oro-fecale, che può avvenire attraverso il consumo di acqua o cibo infetto

La nota dell'Asl di Avellino inviata ai sindaci e alle scuole: “Rafforzamento delle misure di prevenzione e contenimento dell'epatite A (HAV). In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica, caratterizzata da un aumento dei casi registrati nel territorio campano, si richiama l'attenzione sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione per il contenimento dell'epatite da virus A (HAV), malattia infettiva a trasmissione oro-fecale, che può avvenire attraverso il consumo di acqua o alimenti contaminati ovvero mediante contatto diretto con soggetti infetti.

Si invitano i Sindaci e il Dirigente dell'Ufficio Scolastico in indirizzo a divulgare e raccomandare, a tutela della salute pubblica,

l'adozione di adeguate misure di prevenzione e contenimento, al fine di ridurre e/o

annullare il rischio di contagio.

Nello specifico, si raccomanda di osservare le seguenti indicazioni:

- Igiene delle mani: lavare accuratamente le mani con acqua e sapone dopo l'uso dei servizi igienici prima di cucinare e prima di mangiare.

- Sicurezza alimentare: consumare esclusivamente acqua potabile e lavare accuratamente frutta e verdura.

- Alimentazione: evitare il consumo di alimenti crudi o poco cotti, in particolare frutti di mare (Cozze, vongole, ostriche, fasolari, ecc.):

- Igiene ambientale: mantenere adeguate condizioni igienico-sanitarie negli ambienti domestici e comunitari.

Tali misure risultano fondamentali, poiché la trasmissione dell'infezione è strettamente correlata al rispetto delle norme igienico-sanitarie. Si raccomanda altresi alla popolazione di evitare il consumo di frutti di mare crudi anche presso il proprio domicilio".