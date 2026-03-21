Irpinia: avvicendamenti al vertice delle stazioni dei carabinieri Nuovi comandanti a Salza Irpina, Solofra e Montoro

Tre Stazioni Carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Solofra hanno nuovi comandanti. Si tratta del LuogotenentI Pellegrino De Vito e Angelo Iacuzio e del maresciallo capo Raffaele Pagano.

Il luogotenente Pellegrino De Vito, già comandante della stazione di Solofra, ha assunto il comando di quella di Salza Irpina.

Contestualmente, il luogotenente Angelo Iacuzio, proveniente dalla stazione di Montoro, ha assunto la guida della stazione carabinieri di Solofra, mentre presso il presidio di Montoro il comando è stato affidato al maresciallo capo Raffaele Pagano.

Nel corso di un incontro con i nuovi comandanti dei reparti dipendenti, il comandante della compagnia carabinieri di Solofra, capitano Daniele De Filippo, si è complimentato per gli incarichi assunti, evidenziando l’importanza di proseguire nell’azione di controllo del territorio e di prevenzione dei reati, con particolare attenzione a quelli che destano maggiore allarme sociale.