Referendum, vademecum per il voto: lunedì diretta speciale su Otto Channel tv Oltre 4 milioni i campani aventi diritto al voto: il referendum riguarda l'ordinamento giudiziario

Sono 4.450.814 i campani aventi diritto al voto che da domani alle 7 potranno recarsi alle urne per esprimersi sul referendum costituzionale confermativo che riguarda la Giustizia.

Il quesito è il seguente: "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". Trattandosi di un referendum confermativo, non è previsto alcun quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto che si recherà alle urne. Vince semplicemente chi ottiene più voti validi.

Le urne saranno aperte domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Poi inizierà lo spoglio delle schede.

Chi vota Sì confermerà il via libera alla riforma, chi si esprimerà per il No invece la boccerà.

La diretta tv su Otto Channel tv canale 16

A partire dalle 14.50 Otto Channel tv canale 16 effettuerà una trasmissione speciale in diretta per seguire l'andamento dello spoglio e raccogliere i primi commenti. Previsti ospiti in studio e collegamenti in diretta dalla prefettura di Napoli e dalle sedi dei partiti e dei comitati.

Il vademecum del voto del Ministero dell'Interno

Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale.

Gli elettori con disabilità che non possono esercitare autonomamente il voto possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia iscritta nelle liste elettorali di qualsiasi comune.

In merito il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Viminale ha chiarito, con una recente circolare, che, per fruire del voto assistito, è possibile presentare anche la Carta Europea della Disabilità (EU Disability Card) - quando la stessa riporti la specifica indicazione della lettera “A”, che indica la necessità di accompagnatore - senza necessità di esibire ulteriori certificazioni. La circolare richiama inoltre i presidenti di seggio ad assicurare adeguato supporto agli elettori con disabilità che possano incontrare difficoltà nelle operazioni di voto, nel rispetto della segretezza e della volontà dell’elettore.