Avellino, Centro per l'Autismo di Contrada Serroni: pronto per il 16 aprile Richiede ancora del tempo la struttura semiresidenziale con ospitalità diurna

di Paola Iandolo

Si avvicina la data di consegna del centro per l'Autismo: in linea con le previsioni, l’Amministrazione comunale di Avellino completerà gli ultimi lavori indispensabili per rendere agibile il centro per l’autismo entro aprile. Il Comune inaugurerà l’immobile realizzato nella frazione di Valle, in via Serroni, il prossimo 16 aprile, consegnandolo all’Asl di Avellino per l’attivazione dei servizi, in base al protocollo d’intesa sancito nei mesi scorsi. E l’Azienda Sanitaria di via degli Imbimbo è pronta ad aprire il secondo dei due centri irpini, dopo quello operativo da un decennio a San’Angelo dei Lombardi.

Mentre richiede ancora del tempo il completamento della struttura semiresidenziale, che svolgerà funzioni terapeutico-riabilitative a favore di chi necessita di interventi complessi e coordinati con l’ospitalità diurna, in attesa che venga omologata la gara da 23 milioni. Ma da subito trasferirà nei locali l’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile, con psicologi, terapisti della neuropsicomotricità, logopedisti, educatori e assistenti sociali nel frattempo selezionati, prendendo in carico i bambini da 0 a 3 anni, per una diagnosi precoce e fornendo il supporto per le famiglie”. Il 16 aprile apre ad Avellino il Centro per l’autismo con l’inaugurazione e i primi servizi a regime il Centro garantirà la presa in carico in sede di 30 posti, 10 per la fascia adolescenziale e 20 per la fascia giovani adulti, garantendo per centinaia di altri l’assistenza cosiddetta nei contesti di vita.