Torna la neve in Irpinia: fiocchi bianchi fino 900 metri nel week end Oggi e domani prevista neve fino ai 700-900 metri

Torna la neve in Irpinia. Come da previsioni metereologiche la dama bianca sarà protagonista nel fine settimana sul Partenio. "All’Oasi di Pannarano, il quantitativo di neve fresca giornaliera fino a ieri è salito a 4 cm grazie al nuovo episodio precipitativo verificatosi poco fa.All’Osservatorio, abbiamo registrato un quantitativo molto simile, sebbene il manto nevoso mostri un andamento più irregolare dovuto al vento rafficoso da WNW. Nelle prossime due giornate, il Partenio riceverà nuovi apporti precipitativi di natura nevosa.". Si legge sulla pagina social dell'osservatorio di Montevergine.

l’Irpinia è interessata da una circolazione di aria fredda ed instabile, che fino a sabato sarà responsabile di precipitazioni. Ecco le previsioni dell'osservatorio:

Previsioni per oggi Venerdì 27 Marzo 2026:sono attese condizioni di cielo molto nuvoloso, con possibili precipitazioni intermittenti, che assumeranno maggiore rilevanza sui settori confinanti con il foggiano e sulla fascia dei Picentini. I fenomeni assumeranno carattere nevoso al di sopra dei 700-900 m o localmente sino a quote leggermente inferiori a questa fascia altimetrica nelle prime ore del mattino. Temperature: in ulteriore calo. Venti: moderati da nord, con locali rinforzi.

Previsioni per domani, Sabato 28 Marzo 2026: in mattinata e nelle prime ore del pomeriggio, si prevedono condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con possibili precipitazioni, nevose al di sopra dei 900-1000 m. In seguito, le nubi lasceranno progressivamente spazio a schiarite. Temperature: stazionarie o in lieve aumento. Venti: moderati da nord, con locali rinforzi.