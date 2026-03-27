Avellino, violenza al Moscati: aggredito il dottore Basagni Avellino, ieri ancora violenza nell'ospedale nell'ambulatorio di Chirurgia

“Ancora una volta ci tocca registrare un episodio di violenza ai danni di un operatore sanitario della nostra provincia”. L'Ordine dei Medici di Avellino non nasconde la sua preoccupazione per l'aggressione subita ieri pomeriggio dal dottore Celestino Basagni, mentre era impegnato, come di consueto, ad effettuare visite nell'ambulatorio di Chirurgia dell'Ospedale Moscati di Avellino.

“Il nostro collega - precisa il Presidente dell'Ordine Francesco Sellitto (nella foto, ndr)- è stato brutalmente aggredito da un paziente. Immediatamente soccorso e sottoposto alle cure necessarie, gli è stata prescritta una prognosi di 8 giorni. Come Ordine, nell’esprimere la nostra piena solidarietà e vicinanza al collega, sentiamo forte il dovere di denunciare l'ennesimo caso di violenza perpetrato ai danni di chi è impegnato ogni giorno a garantire la migliore assistenza sanitaria possibile alla collettività. L'auspicio - conclude Sellitto - è che siano ulteriormente intensificati i controlli e ogni attività di prevenzione necessari per evitare il ripetersi di certi intolleranti episodi”.