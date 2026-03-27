Avellino, Pasqua di eventi e giochi alla Biblioteca Provinciale: dal 2 aprile Le iniziative si protrarranno fino al 7 aprile con il laboratorio creativo Pop-Art

di Paola Iandolo

Laboratori, racconti, proiezioni e visite itineranti: “Per la settimana di Pasqua, il Museo Irpino e la Biblioteca provinciale accoglieranno i visitatori nelle sedi di Palazzo della Cultura, del Carcere Borbonico con numerose attività laboratoriali”.

Si parte giovedì 2 aprile, dalle 10;30 alle 12:30, a Museo Irpino presso il Carcere Borbonico, con il laboratorio creativo “L’uovo di dragone”. “Sapevate – dicono gli organizzatori – che nella sezione Deposito del Museo Irpino si nascondono antichi segreti provenienti dalla lontana Cina? Per questa Pasqua abbiamo deciso di ‘svegliarli’ e mostrarli ai nostri piccoli visitatori! Insieme scopriremo porcellane e decori millenari, per poi trasformare delle semplici uova in piccoli capolavori d’Oriente. Una mattinata tra pastelli, pennarelli e leggende di dragoni”. Per partecipare prenotazione obbligatoria (max 20 partecipanti) ed è riservato ai bambini tra i 6 e i 10 anni.

Venerdì 3 aprile, dalle 11 alle 12, appuntamento al Palazzo della Cultura con l’evento ‘Coniglietti Lettori – Sezione Ragazzi’: “Crea il tuo segnalibro di Pasqua: laboratorio creativo”, età consigliata: dai 7 ai 10 anni. Anche qui prenotazione obbligatoria. Nel pomeriggio, alle 17:30, si torna al Museo Irpino, nel Carcere Borbonico, con “Viaggio in Oriente”: visita guidata nella sezione Deposito del Carcere Borbonico. Una visita alla scoperta di manufatti, ceramiche e oggetti d’arte provenienti dalla Cina e appartenenti alla collezione Salomone che si snoderà attraverso un racconto affascinante dedicato alla simbologia dell’uovo nell’arte cinese. In questo caso la prenotazione è consigliata: max 20 partecipanti, dai zero ai 99 anni.

Sabato 4 aprile, dalle 10:30 alle 12:30, presso il Museo Irpino, Palazzo della Cultura, Sezione Archeologica, ci sarà l’evento “Sapiens a caccia di…uova!”: un gioco per famiglie. “Dopo aver effettuato la visita alla sezione preistorica del Museo, i partecipanti si sfideranno in un appassionato gioco quiz e con l’aiuto di piccoli indizi effettueranno un’insolita caccia al tesoro per scoprire, giocando, la storia millenaria dell’Irpinia preistorica”. Prenotazione obbligatoria.

Martedì 7 aprile, dalle 10:30 alle 12:30, presso il Museo Irpino del Carcere Borbonico, nella sezione Pinacoteca, ci sarà “Uovo D’Artista”, un laboratorio creativo pop-up: “L’uovo è sempre stato un soggetto rappresentato dagli artisti, come un qualcosa di sacro e legato alla nascita. Per questo laboratorio le uova saranno la cornice di insoliti dipinti pop-up, che i giovani artisti realizzeranno prendendo spunto dai quadri della sezione Pinacoteca del Museo”. Prenotazione obbligatoria, max 20 partecipanti, tra i 6 e i 10 anni.