Piantedosi: unità nel centrodestra ma legittimo cercare consenso altrove Il ministro dell'Interno oggi a margine dell'incontro in prefettura ad Avellino

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi questo pomeriggio ha fatto tappa nella sua Irpinia, presso il Palazzo di Governo, per sottoscrivere insieme al prefetto Rossana Riflesso e a 26 sindaci della provincia di Avellino i “Patti per la sicurezza urbana”. Si tratta di 2 milioni di euro di fondi che renderanno operativi i progetti di videosorveglianza sui territori. Ma accanto al tema sicurezza il capo del Viminale commenta il quadro politico locale in vista delle amministrative.

“Ritengo che il Centrodestra debba perseguire anche in questa provincia l’obiettivo dell’unità, così come avviene a livello nazionale, dove si presenta ormai da anni con una coesione solida e riconoscibile. È un elemento essenziale – sottolinea il ministro - perché si tratta di una proposta politica omogenea, orientata in una direzione chiara. Questo deve valere anche qui.



Parliamo, del resto, di un territorio storicamente rilevante sotto il profilo dell’elaborazione di progetti politici. Proprio per questo, è necessario lavorare con determinazione per consolidare l’unità del centrodestra: questa, a mio avviso, è la direzione da seguire.



L'importante è che ci sia la riconoscibilità dell’offerta politica di Centrodestra. Credo sia giunto il momento di superare ambiguità e trasversalismi: è legittimo, naturalmente, cercare consenso laddove non si è trovato fino ad ora, altra cosa, però, è rinunciare a esprimere con chiarezza la propria identità politica.



Serve, dunque, una proposta che sia chiara, univoca e immediatamente riconoscibile. Che questo avvenga attraverso i simboli tradizionali o mediante altre forme è una valutazione che spetta ai partiti. È un tema sul quale si potrà discutere. Ciò che davvero importa è che emerga con nettezza una proposta politica di centrodestra, forte e coerente, anche in questa provincia”.