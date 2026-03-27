Emergency: Pasqua all'insegna della solidarietà con la colomba della pace Obiettivo: "Garantire cure alle vittime di guerra"

Un gesto simbolico, come donare una colomba in occasione della Pasqua, può diventare un gesto concreto di cura, pace e speranza: acquistando la "Colomba di pace" di Emergency si potranno sostenere le attività umanitarie dell’organizzazione in Italia e nel mondo.

Emergency da più di 30 anni opera in zone colpite dai conflitti e porta cure mediche gratuite alle vittime che, nella maggioranza dei casi, sono civili. Oggi è attiva in 9 Paesi nel mondo e finora ha offerto assistenza a 13 milioni di persone. Acquistare il dolce tipico della Pasqua sarà quindi un modo per supportare il lavoro della ong nei fronti di guerra, come a Gaza, in Ucraina e in Sudan.

In un momento storico in cui i piani di riarmo e la prospettiva bellica tornano a essere dominanti nel dibattito politico e nell’immaginario collettivo, la colomba, simbolo universale di pace e armonia, che ha radici antiche in diverse culture e religioni, può diventare veicolo per riaffermare il bisogno di solidarietà e pace, oggi più che mai.

I banchetti di Emergency saranno presenti dal 26 al 29 marzo in centinaia di piazze italiane, grazie al supporto di circa 3000 volontari e volontarie.

In Campania puoi trovarlo ad Avellino, Benevento e Napoli. La colomba, realizzata per Emergency dalla storica pasticceria Vergani, ha un peso di 750 grammi, è composta da ingredienti semplici e di qualità (come farina, lievito madre naturale, burro e uova fresche da allevamento a terra). Farcita con scorze di arancia candite italiane e decorata con glassa di zucchero e mandorle, offre un'impareggiabile alveolatura e fragranza. Il prezzo di vendita è di 20 euro.

Il dolce pasquale sarà consegnato in una shopper omaggio in cotone naturale impreziosita dalla stampa “Essere umani” realizzata da Massimo Pesce, in edizione speciale in collaborazione con la tipografia atipicapress.