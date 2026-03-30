Mercogliano, frana sulla strada 347: sale la cifra da stanziare per riaprirla Si allungano anche i tempi per la totale riapertura, occorre un altro mese di lavoro

di Paola Iandolo

Frana di Montevergine, a Mercogliano: è destinato a salire ulteriormente il conto dei lavori per riaprire la strada che collega Mercogliano con il santuario Mariano. La ferita della montagna è più grave di quanto stimato inizialmente.

Tempistica e fondi

Con ogni probabilità l'intervento di messa in sicurezza richiederà un altro mese di lavoro. Ma non solo: ci vorranno anche dei fondi aggiuntivi per consentire la riapertura dell' ex statale 347 che conduce da Mercogliano e Ospedaletto d’Alpinolo i fedeli verso il santuario di Mamma Schiavona. La viabilità resta sospesa per quattro tornati dopo il cedimento del costone sottostante.

L'aggravamento della frana

La perizia di somma urgenza effettuata i primi di marzo ha messo in evidenza un aggravamento della situazione, tale da imporre una perizia di variante ai lavori già disposti dalla Provincia di Avellino con il supporto della Protezione civile regionale. Il La cifra per riaprire la strada è destinata a salire ancora oltre i 638mila euro, con un incremento di 241mila euro resi disponibili dalla Provincia, che ha attinto all’avanzo di bilancio.