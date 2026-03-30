I 60 anni di Piarulli Agrigarden: "La gioia di essere un punto di riferimento" Festa nella sede di via Variante Est: "Traguardo importante, ma non è un punto di arrivo"

I 60 anni di Piarulli Agrigarden. Nella sede di via Variante Est a Manocalzati, demo e presentazione macchine con estrazione premi e tante sorprese per i clienti. La gioia di Aldo Piarulli per il traguardo raggiunto, anche e soprattutto nel ricordo di chi ha fondato l'attività e lanciato l'impresa: "Il primo ringraziamento va a mio nonno Aldo. Porto il suo stesso nome e per me è un orgoglio. Ha iniziato dal nulla e ha creato questo punto di riferimento per tutti coloro che ci conoscono come Piarulli Agrigarden".

"Non è un punto di arrivo"

La soddisfazione per il presente, lo sguardo rivolto al futuro e all'evoluzione del mercato con l'open day nella sede per i 60 anni di attività. "I 60 anni sono un traguardo importante. Non è un punto di arrivo, ma bensì la prosecuzione del lavoro sviluppato negli anni anche grazie ai nostri clienti e ai nostri amici. Ci hanno permesso di crescere e di essere un punto di riferimento per il professionista del settore agricolo. È un momento di condivisione e di ringraziamento verso i nostri clienti e abbiamo presentato tutte le nuove macchine e i nuovi trattori per l'agricoltura iniziando un'esposizione anche con quello che è il movimento terra, dove ci stiamo ingrandendo. Le tecnologie sono migliorate. Molte aziende permettono all'agricoltore e al professionista di svolgere le attività con minor fatica".