Rita De Crescenzo, il video per le carcerate: Potete cambiare, Dio vi benedica Avellino, il video della tiktoker davanti il carcere di Bellizzi Irpino, dove è stata detenuta

"Dio vi benedica, potete cambiare vita, l'ho fatto io potete farlo anche voi". In un video registrato ieri e rilanciato oggi nelle stories, la tiktoker Rita De Crescenzo saluta le donne detenute invitandole alla rinascita, nel giorno della Domenica delle Palme.

"Io per un anno carcerata a Bellizi Irpino"

Lo dice nel video registrato ieri davanti i cancelli del carcere di Bellizzi Irpino, dove racconta: "qui io sono stata detenuta per un anno in passato". La storia postata è il racconto del passato della De Crescenzo fatto di alterne vicende umane e giudiziarie e come spiega: "Sono passata in auto e ho chiesto a chi mi accompagnava di fermarsi, oggi nel giorno della Domenica delle Palme (ieri per chi legge, ndr) per registrare un video e dire alle donne detenute di cambiare vita, come ho fatto io. Qui ho trascorso un anno della mia vita, e il direttore il personale, le donne allora detenute con me, mi hanno aiutata e sostenuta. A tutte queste persone dico grazie, per avermi aiutata quando non stavo bene" .