Palmerino:"Come sono arrivato a 103 anni? Mi sono preso i fatti degli altri" Una domenica di quelle speciali e da incorniciare al bar nazionale nel quartiere San Giovanni

Prima in chiesa alla santa messa nel giorno della domenica delle palme e poi con le sue stesse gambe nel vicino bar nazionale a brindare con il titolare Antonio Serluca, amici e avventori al traguardo invidiabile dei suoi 103 anni. Un giorno speciale per Palmerino Grasso ad Ariano Irpino.

Come sono arrivato a questa età? "Mi sono preso i fatti degli altri. Fallo anche tu, tanto gli altri si prendono i tuoi!"

Tre anni fa ecco il video, ci eravamo incontrati allo stesso posto in occasione di un secolo di vita festeggiato alla grande.

Arrivò come uno sposo, a bordo di una bellissima fiat 600 del 1960, guidata da Crescenzo Perrina tra gli applausi dei suoi amici di sempre nel quartiere San Giovanni a cui è particolarmente legato da sempre.

Vedovo, un fratello vivente novantenne e una sorella residente a Milano. Suo fratello Fedele, lo ricorderete in queste bellissime immagini nel dicembre 2021, raggiunse lo stesso traguardo e la sua bella storia fece il giro del mondo, per la sua guida Ariano-Rimini all’età di 100 anni. Venne a mancare purtroppo nel luglio 2022 a seguito delle conseguenze dovute ad una brutta caduta, mentre si accingeva ad entrare nel Santuario di San Liberatore.

Attualmente risiede, in località San Tommaso insieme al genero, senza fargli mancare mai nulla. Muratore, agricoltore, Palmerino ha svolto ogni mestiere nella sua lunga vita. Non si è mai fermato.

Arruolato all’età di 19 anni, è stato prigioniero di guerra in Francia e figura tra i sopravvissuti ai campi di concentramento e sterminio.