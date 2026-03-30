Montella, ospedale di Comunità: arriva un nuovo stop, questa volta dall'Asl Diverse le questioni poco chiare sulle quali l'Asl di Avellino ha chiesto chiarimenti alla Regione

di Paola Iandolo

Fondi del Pnrr destinati all'ospedale di comunità di Montella sono a rischio. Dopo l’ennesimo stop dettato dall’Asl di Avellino, si rischia di perdere i 6 milioni di euro destinati per l'opera. A sciogliere l'ennesimo nodo potrebbe essere la Regione Campania. Infatti in una lunga relazione indirizzata tra gli altri, anche alla Regione Campania, la direttrice generale Maria Concetta Conte ha richiesto il blocco dell’intervento e di conseguenza l'avvio dei lavori.

Le problematiche legate alla titolarità dell'immobile

Le contestazioni sono tre: in primis la titolarità dell’immobile, dove si legge che «la questione dominicale è ancora aperta: il contratto di rilascio del 17 marzo 1934, mai formalmente revocato né giudizialmente invalidato, ha trasferito il complesso immobiliare ai Frati Minori Conventuali; la deliberazione G.C. n. 36/2026 del Comune di Montella è atto meramente ricognitivo privo di forza traslativa; il giudizio di usucapione pendente (Tribunale di Avellino R.G. n. 684/2024), taciuto per quasi due anni dal Comune di Montella e portato alla luce solo grazie a un esposto di minoranza consiliare, integra il requisito escludente previsto al punto 7.5 del PNRR. L’ASL Avellino non può riprendere i lavori fino a che la predetta questione non sia risolta con un titolo certo, trascritto e opponibile ai terzi».

Il giudizio civile pendente

La seconda rimostranza mette sotto la lente d’ingrandimento il «comportamento omissivo del Comune di Montella, L'Asl segnala formalmente alla Regione Campania che la condotta reticente tenuta dall’ente locale - il quale per quasi due anni ha celato l’esistenza del giudizio civile sulla proprietà dell’immobile - integra una violazione del principio di buona fede tra pubbliche amministrazioni e del principio di buon andamento ex art. 97 Cost., con possibili riflessi sulla responsabilità amministrativo-contabile del Comune stesso in caso di perdita definitiva dei fondi Pnrr».

Problematiche tecnico-strutturali dell'immobile in questione

Infine,non meno importante, rimane sospesa la questione tecnico-strutturale: «La necessità di approfondimenti tecnici, da valutare in corso d’opera, sia per il profilo antisismico che per le prescrizioni/adempimenti segnalati dalla Soprintendenza, rappresenta un ulteriore e autonomo impedimento alla prosecuzione dei lavori. La risoluzione di tale criticità richiede tempi tecnici non compatibili con l’attuale scadenza Pnrr». In virtù di queste considerazioni, l’Asl chiede «il congelamento dell’intervento con assoggettamento dell’opera ad altro finanziamento di natura regionale o nazionale, optando anche per la possibilità di richiedere un parere all’avvocatura della regione» e che venga «manlevata da ogni responsabilità in ordine ai ritardi nell’esecuzione dell’intervento».