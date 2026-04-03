Meteo, un nuovo radar è stato istallato nell'avellinese: dati a quota 1050 metri Trevico la sistemazione del dispositivo

Un nuovo radar meteorologico è stato installato a Trevico, in provincia di AVELLINO, il comune più alto della Campania. Il sistema, ancorato a quota 1.050 metri, di tipo polarimetrico e dotato di tecnologia doppler, consentirà di monitorare le precipitazioni atmosferiche su gran parte del territorio della Campania e in alcuni territori delle province di Foggia e Potenza. I dati raccolti serviranno soprattutto allo sviluppo di algoritmi in grado di studiare i fenomeni temporaleschi e di prevederne la evoluzione a brevissimo termine oltre che tenere sotto osservazione l'evolversi delle precipitazioni sul territorio irpino, un'area che soltanto in parte è adeguatamente monitorata dalla rete radar nazionale. I dati acquisiti dal nuovo radar saranno integrati nei laboratori dell'Università Parthenope di Napoli, che ha curato l'installazione a Trevico, con quelli dei radar collocati nell'area collinare di Napoli.