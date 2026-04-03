Montaguto, emergenza rientrata: l'acqua torna ad essere potabile

Cessa il divieto di utilizzo dell'acqua potabile nella Valle del Cervaro a Montaguto in provincia di Avellino. Revoca dell'ordinanza da parte del sindaco Marcello Zecchino e sospiro di sollievo per le festività pasquali.
Il dispositivo si era reso necessario a causa di controlli effettuati, che avevano registrato valori non conformi sui campioni prelevati, relativi alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
Vista la comunicazione dell’Alto Calore Servizi acquisita al protocollo dell’ente al n. 1704 del
02/04/2026, con la quale quest’ultimo comunicava il risultato conforme delle analisi sui campioni d’acqua.
Vista altresì, la comunicazione dell’Asl di Avellino acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1720 del
03/04/2026 circa i riscontri effettuati unitamente all’Arpac, dai quali emergeva la conformità dei parametri
dell’acqua potabile alle disposizioni previste dalla vigente normativa, si ordina con decorrenza immediata
la revoca di quanto previsto dall’ordinanza n. 02 del 26/03/2026 ovvero il divieto di utilizzo
dell’acqua potabile destinata al consumo umano nel territorio del Comune di Montaguto.
Da questo momento dunque l'acqua torna ad essere potabile e potrà essere utilizzata per ogni uso alimentare e personale.