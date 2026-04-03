Voto Avellino, scontro Pd-Mastelliani, Giuditta: "Alaia? Reazione spropositata"

Il segretario regionale di Noi di Centro commenta il comunicato del segretario dei Dem

voto avellino scontro pd mastelliani giuditta alaia reazione spropositata
Avellino.  

E' scontro nel centrosinistra ad Avellino tra Pd e Mastelliani. Il casus belli è stato la convocazione dei referenti di “Noi di Centro” di una riunione, prima annunciata e poi revocata vista la reazione piccata del neosegretario dei Dem Alaia, che in una nota aveva commentato: Non veniamo, stop ai generali senza esercito.” .

Giuditta: noi mossi da senso di responsabilità

“Noi con grande senso di responsabilità avevamo creduto di accelerare i tempi per rinsaldare il campo largo, vista l'imminenza delle elezioni comunali ad Avellino – spiega Giuditta -. La reazione del segretario Alaia è stata spropositata e fuoriluogo. Credo che il Pd irpino debba capire che non possono decidere tutto da soli e, forse, non ne sono neanche in grado. Bisogna comprendere che è necessario che tutte le sensibilità dell'alleanza progressista devono fare e decidere insieme, anche il candidato sindaco . La città di Avellino aspetta da tempo indicazioni chiare, e il tempo ormai stringe”.

Alaia e il Pd

Insomma mentre Alaia rivendica la leadership dei Dem, nella costruzione dell'alleanza progressista, il segretario regionale dei Mastelliani, Pasquale Giuditta, non ha dubbi: i dem non possono e forse- commenta al vetriolo Giuditta, non sanno fare tutto da soli. «Non accettiamo patenti di moralità da generali senza esercito. Così diventa difficile sedersi intorno al tavolo e confrontarci». Aveva dichiarato ieri Marco Santo Alaia, rompendo il silenzio e rivendicando il ruolo del Pd.

Giuditta: molto probabilmente nel Pd l'esercito non lo sanno guidare

“Conosco il neosegretario del pd, la sua reazione è stata scomposta. Il Pd che dovrebbe essere quel partito che guida e coordina con moderazione, mi sembra che non lo faccia. Quando si parla di esercito il problema non è l'esercito ma è chi guida l'esercito. Molto probabilmente nel Pd irpino l'esercito non lo sanno guidare - conclude Giuditta -”.

Ultime Notizie