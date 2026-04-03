Voto Avellino, scontro Pd-Mastelliani, Giuditta: "Alaia? Reazione spropositata" Il segretario regionale di Noi di Centro commenta il comunicato del segretario dei Dem

E' scontro nel centrosinistra ad Avellino tra Pd e Mastelliani. Il casus belli è stato la convocazione dei referenti di “Noi di Centro” di una riunione, prima annunciata e poi revocata vista la reazione piccata del neosegretario dei Dem Alaia, che in una nota aveva commentato: Non veniamo, stop ai generali senza esercito.” .

Giuditta: noi mossi da senso di responsabilità

“Noi con grande senso di responsabilità avevamo creduto di accelerare i tempi per rinsaldare il campo largo, vista l'imminenza delle elezioni comunali ad Avellino – spiega Giuditta -. La reazione del segretario Alaia è stata spropositata e fuoriluogo. Credo che il Pd irpino debba capire che non possono decidere tutto da soli e, forse, non ne sono neanche in grado. Bisogna comprendere che è necessario che tutte le sensibilità dell'alleanza progressista devono fare e decidere insieme, anche il candidato sindaco . La città di Avellino aspetta da tempo indicazioni chiare, e il tempo ormai stringe”.

Alaia e il Pd

Insomma mentre Alaia rivendica la leadership dei Dem, nella costruzione dell'alleanza progressista, il segretario regionale dei Mastelliani, Pasquale Giuditta, non ha dubbi: i dem non possono e forse- commenta al vetriolo Giuditta, non sanno fare tutto da soli. «Non accettiamo patenti di moralità da generali senza esercito. Così diventa difficile sedersi intorno al tavolo e confrontarci». Aveva dichiarato ieri Marco Santo Alaia, rompendo il silenzio e rivendicando il ruolo del Pd.

Giuditta: molto probabilmente nel Pd l'esercito non lo sanno guidare

“Conosco il neosegretario del pd, la sua reazione è stata scomposta. Il Pd che dovrebbe essere quel partito che guida e coordina con moderazione, mi sembra che non lo faccia. Quando si parla di esercito il problema non è l'esercito ma è chi guida l'esercito. Molto probabilmente nel Pd irpino l'esercito non lo sanno guidare - conclude Giuditta -”.