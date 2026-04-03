Monteforte Irpino, l'opposizione: "Basta narrazione, servono risultati concreti" Una replica dura e articolata da parte della minoranza in consiglio comunale

Una replica dura e articolata arriva dai banchi dell'opposizione consiliare dopo dell’annuncio de “L’Ora della verità” da parte del sindaco Fabio Siricio.

A intervenire sono la capogruppo di “Scelta Monteforte” Rosa Anna De Sapio, insieme ai consiglieri Paolo De Falco e Martino Santulli, che respingono le accuse mosse dal primo cittadino e rilanciano il ruolo dell’opposizione.

“Definirci una minoranza silente è una narrazione comoda ma lontana dalla realtà – e soprattutto offensiva dichiarano –. Il nostro impegno in consiglio comunale è costante, fatto di interventi, interrogazioni e proposte puntuali, nonché collaborazione e presenza quotidiana sulle criticità della cittadina .Se qualcuno non ascolta o finge di non farlo, non è certo responsabilità nostra”.

I consiglieri rispetto all’iniziativa pubblica annunciata dall’amministrazione: “Il confronto con i cittadini è fondamentale, l' importante e che non si trasformari in un evento vetrina. De Sapio accoglie l invito del sindaco a partecipare come intera amministrazione a queste iniziative, dichiarando che sarà sicuramente un momento di importante condivisione .La trasparenza si costruisce ogni giorno, attraverso atti chiari e scelte amministrative coerenti”.

Sul tema delle indennità, la minoranza invita a evitare “strumentalizzazioni”: “La solidarietà non può essere utilizzata come leva comunicativa. È giusto sostenere studenti e iniziative sociali, ma un Comune deve basarsi su una programmazione seria e su risorse strutturate, non su interventi episodici”,come evidenziato nell' ultimo consiglio dalla consigliera de Sapio che addirittura nel precisare che la riduzione in percentuale delle indennita' è stata sempre prevista anche nelle scorse legislature, la consigliera ha anche proposto al consiglio comunale di valutare rispetto alla situazione finanziaria dell' ente di devolvere la eventuale percentuale di rinuncia al secondo pulmino che quest' anno per somme minimali non è stato inserito, è giusto riconoscere le proposte e la collaborazione politica.

Particolare attenzione viene posta anche ai lavori pubblici, in primis quelli di via Rivarano: “I cittadini attendono da tempo risposte concrete su sicurezza e viabilità. Vigileremo affinché agli annunci seguano tempi certi e risultati verificabili”questo è il nostro ruolo. Infine, De Sapio, De Falco e Santulli ribadiscono la disponibilità al confronto istituzionale: “Il nostro obiettivo resta il bene di Monteforte Irpino. Continueremo a svolgere il nostro ruolo con responsabilità e spirito costruttivo, senza accettare etichette o tentativi di delegittimazione. Il sindaco Siricio è pregato di precisare per onore del vero eventuali diverse posizioni all' interno dell' opposizione, che ha in seno al consiglio comunale due gruppi distinti “Scegliamo Monteforte” e “Noi Monteforte” che conducono linee singole non è da generalizzare a convenienza".

