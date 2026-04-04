Amici della Polizia: ad Avellino più attenzione alla sicurezza urbana Fiduciosi sulle candidature di Picone e Clemente

L’Associazione Amici della Polizia, guidata dal presidente nazionale Anna Paternostro, ritiene un impegno fondamentale del sodalizio sensibilizzare le istituzioni del territorio e i cittadini sul tema della sicurezza urbana.

Una linea pienamente condivisa dal segretario generale del Lisipo – Libero Sindacato di Polizia, Antonio de Lieto, da sempre in prima fila nella difesa dei valori della legalità e per la valorizzazione del ruolo svolto dalle forze dell’ordine a favore della comunità.

L’auspicio quindi è che alle prossime elezioni amministrative possa esservi una particolare attenzione su una questione importante come la sicurezza, la cui gestione incide notevolmente sulla vivibilità complessiva.

Non a caso due dirigenti irpini dell’associazione, Massimo Picone, segretario nazionale vicario, e Assunta Clemente, segretario regionale della Campania, saranno candidati nella prossima tornata delle comunali di Avellino.

A loro è affidato il delicato compito di farsi portavoce delle istanze dell’organizzazione, delle diffuse preoccupazioni dei cittadini e dell’esigenza di garantire alla collettività le condizioni per una reale convivenza civile.

“Da diversi anni a questa parte – afferma Picone – nel capoluogo irpino e nell’hinterland si registrano fenomeni criminosi che turbano la tranquillità della comunità locale, determinano gravi rischi di inquinamento delle attività economiche e pongono sotto ricatto imprese e operatori commerciali. Senza un intervento strutturato da parte della politica e degli enti locali, che finora non hanno assunto una posizione ferma e decisa, la situazione può finire fuori controllo. I cittadini devono sapere di poter contare sulle istituzioni e le forze dell’ordine essere sostenute nell’azione di prevenzione e repressione. Per questo motivo inoltre non possono essere tollerate crescenti sacche di illegalità tra chi viene nel nostro Paese per cercare migliori condizioni di vita, ma poi vive di espedienti o alimenta la delinquenza. Soltanto così sarà possibile recuperare una tranquillità e una sicurezza che oggi purtroppo appaiono un ricordo lontano”.

“I segnali di degrado – incalza Clemente – che emergono sempre più spesso in città dovrebbero trovare risposte adeguate, così come gli atti di vandalismo e di teppismo, che espongono le persone e le famiglie ad aggressioni e violenze gratuite o i beni pubblici a inaccettabili danneggiamenti, richiedono un argine e misure incisive. Nessuna zona della città può essere considerata “terra di nessuno” e il rispetto delle regole deve valere per tutti. Avellino deve recuperare il decoro e la dignità che l’ha sempre caratterizzata, distinguendola storicamente rispetto ad altre realtà. Non possiamo restare indifferenti o inerti”.