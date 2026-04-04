Funicolare di Montevergine attiva, D'Alessio: "Ora si acceleri per la strada" "Presentata una progettazione che punti a una risoluzione defintiva per tutta l'area interessata"

"È un momento importante, garantisce tantissimo per il Santuario e per il turismo. Vale tanto per la nostra comunità, ma in generale per quella del Partenio". Così si è espresso il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio, dopo la riapertura della funicolare di Montevergine. Il primo cittadino ha rimarcato i prossimi passi da compiere per la strada provinciale, ma anche per altri aspetti logistici legati al Santuario. "C'è stata un'ottima concertazione tra gli Enti sovracomunali e tra le comunità del Partenio, una collaborazione importante anche con la Comunità Montana del Partenio. - ha spiegato D'Alessio - Ci siamo uniti per superare questa fase critica per il turismo per l'economia dell'intera comunità, tra ristoratori, i commercianti di Montevergine, che non hanno avuto modo di esercitare la propria attività.

"Che sia un intervento definitivo"

Vivremo una fase ulteriormente complessa, quella decisiva. Con l'Abate Guariglia abbiamo deciso di presentare una progettazione per la messa in sicurezza della montagna allargandoci anche ad altre aree critiche. Cercheremo di arrivare concretamente, con la Regione Campania e i Ministeri competenti, a una progettazione adeguata che possa mettere in sicurezza la strada, riaprire il doppio senso di marcia e cercare di ridare a Montevergine quel turismo che è decisivo per tutta la comunità. Sull'altra strada è stato fatto un intervento d'urgenza con fondi della Protezione Civile, ma cercheremo di definire, chiedendo già alla Regione Campania e al presidente Fico, un progetto più ampio per cercare di mettere in sicurezza tutta l'area, la strada provinciale, oggetto della frana, e tutte le altre zone".