Comunali Avellino, ecco tutte le preferenze dei candidati e gli eletti

Alle ore 3.45 è stato completato lo scrutinio delle comunali 2026 ad Avellino e il dato è certo sulle preferenze espresse alle urne dei cittadini.
I voti dei sindaci Pizza ha vinto con 17,048 voti
Nello Pizza, candidato del Campo Largo ha vinto con 17.048 voti ed è il nuovo sindaco della città di Avellino, con una percentuale di scelta del 54,48%. Lo segue Gianluca Festa con 7943 voti e una percentuale di voti del 25,38% di voti. Terza Laura Nargi con 6302 preferenze e una percentuale di voti del 20,14%.
Iacovacci mister voto
E' Ettore Iacovacci il candidato consigliere comunale con maggior numero di preferenze, 767 voti, nelle comunali ad Avellino 2026. 20 complessivamente i seggi assegnati alla coalizione del campo largo di questi 8 al Pd.
Campo Largo
Nello Pizza Sindaco
Lista PARTITO DEMOCRATICO 6.264 voti 20,96 percentuale e otto seggi
IACOVACCI ETTORE 767 Eletto
GIORDANO NICOLA 757 Eletto
AMBROSONE ENZA 714 Eletto
CIPRIANO LUCA 511 Eletto
CESA GENNARO 475 Eletto
MAZZEO NICOLE 429 Eletta
GIORDANO MARIETTA 373 Eletta
IANNACCONE SARA 372 Eletta
ROMANO FERNANDO DETTO NANDO 354
MORANO CIRIACO 310
VERRENGIA MODESTINO 305
PETROZZELLI CLAUDIO 297
GAITA BARBARA 294
GALLUCCIO MAFALDA 275
FESTA LEONARDO 261
SORICE MARIO 223
CAPOSSELA FLAVIANO 216
MASTROBERARDINO ADA DETTA ADA 201
PESIRI EDGARDO 178
GAMBINO CLELIA 172
REALE ANGELO 170
GUERRIERO VIRGILIA 167
TAGLIALATELA GIULIANA 165
MATARAZZO ADALGISA 148
MARENA TEODORO 99
CICCULLO CONCETTA DETTA DINA 97
GENOVESE CARMINE 89
FICOCIELLO MARIA PIA 80
BIANCO VALENTINA 78
GIOVA MARIA DETTA MIRELLA 68
RUSSO GIUSEPPE 55
DI SOMMA SILVIA 25
Lista Stiamo con Nello Pizza AVANTI-PSI - AVELLINO EUROPEA 2.576 voti 8,62% voti seggi 3
GIACOBBE GIUSEPPE DETTO GEPPINO 387 Eletto
GAETA GIANLUCA 349 Eletto
DI SAPIO CARMINE 226 Eletto
IANNACCONE RITA 226
MELCHIONNA BRUNELLA 169
GIOVANNIELLO MAURIZIO 166
FINELLI SABRINA 139
ACERBO FERDINANDO 94
GIUGLIANO DOMENICO DETTO MIMMO 65
VIGGIANO GABRIELLA 64
FALCO FELICE 60
FESTA CARMELA DETTA MELITA 60
LA SALA MASSIMILIANO 59
BOSCHETTO CINZIA 57
GUERRA RITA 48
FESTA ANTONIO 37
DELLA PIA STEFANIA 36
IANDOLO ASSUNTA 26
ALVINO AMEDEO 23
DEIDDA MAURIZIO 23
VASSALLO COSTANTINO 21
IANNICIELLO CARLO 20
DELLA PIA ANTONELLA 20
BARZAGHI GIOVANNA 19
PREZIOSI MICHELINA 18
CUTILLO JIASHWA EVA 15
OBREJA VALERICA 11
ZANFORLIN GIOVANNI 11
D'ARCHI NICOLA 5
DI GIACOMO DOMENICO 4
BIRDA DANIELA GABRIELA 3
TEDESCO EMILIANO 0
Lista MOVIMENTO 5 STELLE 2.267 voti 7,59% preferenze Seggi 3
AQUINO ANTONIO 432 Eletto
NACCA PASQUALE LUCA 399 Eletto
DE ROSA AGOSTINO 354 Eletto
D'ALIASI ANNA 250
MINGARELLI MASSIMO 210
GUIDI TIZIANA 204
LUCE PAOLA 125
FESTA ANTONELLA 118
TORDELA ELENA 117
DEL GIUDICE FRANCESCA 107
PASCALE SANDRO 76
RIZZO AMATO 73
CARUSO PELLEGRINO DETTO RINO 64
FERRARO PASQUALE 63
SCISCIO GIOVANNI MARIA 58
RONCA MARIA 57
CIOFFI MARIA 32
DE PACE LUIGI 30
GARCH YOUSSEF 16
EVANGELISTA VINCENZO 15
BARBARISI CARMINE 13
BUSCAINO GIUSEPPA DETTA GIUSEPPINA 10
OPPIDO MARIA 10
DE ANGELIS ROMINA 9
PETRONI ANTONELLO 9
SPIEZIA ANNARITA 8
GRAZIANO ANTONELLA 3
ROCCO FEDERICA 3
FERMO GIANFRANCO 2
LAUDATO RITA 2
DONNIACUO SALVATORE GIANFRANCO 1
CRUDELE MARIA PANTALEONA 0
Lista Avellino Città Pubblica
ALLEANZA VERDI E SINISTRA - AVELLINO CITTÀ PUBBLICA 2.215 voti, 7,41% 3 seggi
BELLIZZI ANTONIO 411 eletto
IANDOLO FRANCESCO DETTO BUBBA 355 Eletto
SANTORO AMALIO 345 Eletto
AURIGEMMA GIUSEPPE 327
DE STEFANO ANNAMARIA 250
NAPOLITANO MAURO 162
MELE CARLO 120
MAFFEI ELIANA 108
FAMIGLIETTI MARIA GRAZIA 92
FABRIZIO FRANCESCA 80
RUSSO NICOLINA DETTA LINA 79
MARRA FRANCO 76
TROISI VITTORIA PIERINA 75
VESCE MARIA CAROLINA DETTA CAROLINA 74
IOMMAZZO MARGHERITA 73
SPAGNUOLO GABRIELLA 70
COLELLA EUNICE 69
CAPPUCCIO ANTONELLA 66
SATERIALE FABIOLA 63
PERUGINI CARLA 44
SIRIGNANO ROSANNA 28
DI COSTANZO CARMELINDA 26
REPOLE GABRIELE 17
IPPOLITO MARIO 14
DE CARO FRANCESCO 13
FEDELE PASQUALE 11
DE MARTINO MARIA ROSARIA 6
PEDOTO LUIGI 3
PICARIELLO EDOARDO 2
SESSA GIUSEPPE 1
LISTA CASA RIFORMISTA 1.881 voti 6,30% voti 2 seggi
TREZZA SERGIO 641 Eletto
STANCO ERICA 535 Eletta
PICARIELLO PASQUALE 202
LOMBARDI MICHELE 198
NAZZARO PASQUALE 181
MEDUGNO ALESSIA 170
CORVIGNO SIMONA 90
LALLO MARCO 78
COLETTI ANTONIA 67
DAVIDDE GIUSEPPE 67
LIMONE EVELINA 57
SORRIENTO PASQUALE 54
FIORE SIMONA LUCIA 41
BOGLIONE MARCO ADAMO 33
GRAZIANO UGO 30
IANNACCONE MARIO 20
CRESTA MARIO 17
ANDREOTTOLA GIANNI 16
GARONE MICHELA 16
PANZETTA ROGER 16
TARTARO MATTIA 16
FIORETTI COSTANTINO 15
RONCONI ALESSIO 14
CIRCELLI MAFALDA CATERINA ANNA 13
COPPOLA MARIA ASSUNTA 13
CATALDO MARIANNA 9
SCAFURI STEFANO 3
PALERMO PAOLA TERESA 2
DE PIANO LIBERATO 1
ESPOSITO RAFFAELE 1
LO CONTE CARMELO 1
MUCCIO MASSIMILIANO 1
LISTA NOI DI CENTRO 916 voti 3,07% 1 seggio
IANNACE GINO 118 Eletto
ADDESA GAETANA 104
COSMO ANTONIO 84
VITIELLO SERAFINA 83
NEGRONE LUCA 70
RESTAINO GIUSEPPE 66
NOVIELLO EMILIANO 60
BYBLIV OKSANA 50
PATRIZI FABRIZIO 47
DELLA SALA NUNZIA 46
ZUOCCO CONCETTA DETTA TINA 45
VECCHIONE GIUSEPPE 45
SOLAZZO GIUSEPPE 44
BOCCELLA CONCETTA 41
FESTA ANTONIO 40
RESTAINO EMILIA 28
D' AMBOLA ENRICO 25
SPINELLI WANDA 22
SORRENTINO GERARDA 21
GARGANO PASQUALE 12
MERCOLINO CARMINE SALVATORE 11
COVELLI SABINO 9
CASO PANZA MAURIZIO 8
CRISTIANO VINCENZO 8
DEL MASTRO GIUSEPPINA 8
LAUDATI ROBERTA 8
ADDESA MICHELE 5
ZOLLO CRISTINA 5
ALVINO CIRo 1
D'AURIA GERARDO 0
Coalizione FESTA GIANLUCA 7.943 voti 25,38%
LISTA DAVVERO AVELLINO 4.102 voti 13,73% 4 seggi
MAZZA MARIANNA 600 Eletta
SPINIELLO MARIO 591 Eletto
SPIEZIA MONICA 508 Eletta
TOMASETTA JESSICA 461 Eletta
GENOVESE ANTONIO 399
IANNACCONE GENNARO 324
MAGGIO UGO 315
RUSOLO OLIMPIA 280
NEGRONE GIUSEPPE272
PREZIOSI LUIGI 208
CUCCINIELLO TERESA 201
IAPICCA GENNARO DETTO RINO 191
ARGENZIANO STEFANO 182
VECCHIONE GIOVANNA 170
CARULLO CARMINE DETTO SVEDESE 146
SCALZULLO LUIGI 138
D'ARGENIO LUIGI DETTO LUIGINO 133
BUONANNO ENNIO 127
PALMIERI SIMONE 122
ALESSANDRINO MANOLO 101
BAGNO ARIANNA 81
FOLETTO FRANCESCO DETTO TATO 67
ADAMO ROSALBA 62
TREROTOLA PAMELA 51
ABATE ENZA 38
PISANIELLO MARIA LUISA 36
NARGI GENEROSO 19
ZAMBRANO GIUSEPPE DETTO PIPPO 19
BATTISTA CARLO 15
CAPUTO LUCA 15
VALENTINO MARIA 14
SIMONE VINCENZO 2
LISTA W LA LIBERTÀ 1.181 voti 3,95% 1 seggio
GUERRIERO DIEGO 269 Eletto
CUCCINIELLO GIOVANNI 138
D'ARGENIO ANGELO 117
VECCHIONE ANNA MARIA VITTORIA 107
MEDUGNO FRANCESCA 100
DE RUGGIERO MAURIZIO 79
BARBARISI DANIEL 65
FESTA ANNALISA 61
PICARIELLO MARCO 52
AQUINO PAOLO GIANNI 44
CARULLO ROBERTO 37
PELLECCHIA PIETRO 33
MASUCCI ELVIRA 29
BELLAROSA PIETRO PAOLO 27
FEDELE STEFANO 27
GALASSO LUCIA 26
RUBICONDO DANIELA 25
LUONGO GAETANO 20
IANNACCONE ANTONELLA 19
STORNAJUOLO ERIKA 18
PETROZZIELLO ANTONIO 17
PECORARO GIOVANNA 13
LUCIANO FEDERICA 9
AUTIERI VALENTINO 8
DE CRISTOFARO DANIELA 6
PRINCIPE VINCENZO 4
SALVATORE GIUSEPPE 2
FONTANAROSA MARIA 1
GAUDIOSI LUIGI 0
ROCA ADELE 0
DATTOLO ADOLFO 0
LISTA ENJOY AVELLINO 867 voti 2,90%
FOSSACRETA PIERLUIGI 223
PERSANO CARMINE 115
URCIUOLI ALESSIA 105
PIARULLI ALDO 63
SPINIELLO GENNARO 43
COZZOLINO IVAN 41
MAFFEI SIMONE 38
PILUNNI ALESSIA 37
MACCANICO GIULIA 35
LUCARELLA SAMIRA 30
LONGOBARDI FRANCESCO 23
TESTA FABIANA 23
GENTILE ALESSIO 15
LOFFREDO SABINO ANDREA 15
ANDREOZZI ROBERTA 14
PICCOLO FRANCESCA 14
BIANCO GAIA 13
D'ARGENIO DAVIDE GABRIELE 12
SPOLVERINO GIACINTO 11
DE FAZIO MARCO 9
DE FEO ANTONIO MARIA 9
MANGANELLI MATTIA 9
BIANCULLO LUISA 8
CORCIONE DAVIDE 8
DE BENEDICTIS FRANCESCA IOLANDA 8
ALFIERI DANIEL 6
COFRANCESCO LUCA 5
ARMONICO MARIO 1
TAMBURRINO CHIARA RITA 1
GAETA ANTONIA 1
LIBERI E FORTI 712 voti 2,38%
GALASSO MARIA SABINA 222
ROMEI GENNARO 104
PICONE MASSIMO 56
CLEMENTE ASSUNTA 29
DEL MASTRO ANTONIO 29
CORRADO GINO 25
FOSCHI ELEONORA 23
PREZIOSI VERONICA 19
ARAMINO ANTONELLA 17
VOLPE FILOMENA 13
RAUSEO FRANCO 12
INTINGARO LOREDANA 8
PICARDI FRANCESCA 8
CENTRELLA MARTINA 6
GUARINI ERMETE 5
CAPORASO LINDA 3
CAPUANO GIOVANNA 3
DE GIOVANNIELLO FRANCESCO 3
PETITTO ANTONIO 3
BELFIORE GIOVANNI 2
D'ANNA GENNARO 2
BALBI MARIA MADDALENA 1
DE MAIO ROCCO 1
GAITA ROBERTA 1
IZZO MICHELE 1
LOFFREDO SABINO 1
LO STRITTO NICOLA 1
MONTAGNA ROSA DETTA ROSSELLA 1
COCOZZA DARIO 0
COPPOLA EMANUELE 0
NESTA ANGELO 0
SUPINO DOMENICO 0
Coalizione NARGI LAURA 6.302 voti 20,14%
LISTA ORA AVELLINO 1.918 voti 6,42% 2 seggi
POPPA NICOLA 325 Eletto
RUSSO GERARDA 276 Eletta
ZECCARDO LUIGi 272
DE VITO FRANCESCA 186
BROGNA CARMINE 126
RAUZZINO ANTONIO GERARDO DETTO RAU 123
ROCCHETTA GERARDO 121
LAUDONIA ALFONSO 118
COTILICI MIHAELA MARIA DETTA MICHELA 108
DEL GAUDIO MICHELE 77
MAZZA CARLO 73
BELFIORE AMELIA 65
VENA ANTONIO 60
BARBATO PAOLA 56
IANNUZZO ALESSANDRO 51
DELLA SALA MARIO 48
CAPOBIANCO FRANCESCA PIA 39
RANUCCI CARMINE 39
TIRRI BENEDETTA 36
LANZETTA EMILIO CARLOS 35
MOLLICA ALFONSO 33
PELLECCHIA RITA 31
DELLA SALA ANTONIO 29
IANDOLO ORNELLA 28
PICARIELLO ADRIANO 27
FIORE STEFANIA 26
PIRONE RENATO 23
VILLANI PELLEGRINO 22
PONZIO SILVIA 16
SARDELLA FRANCESCA 15
SPAGNUOLO WALTER 14
LUONGO MARIA ANASTASIA 12
LISTA FORZA AVELLINO 1.766 voti 5,91% 2 seggi
MELILLO GERARDO 357 Eletto
PERICOLO MARCO 255 Eletto
BARBARO ELISABETTA DETTA ELISA 171
SPADEA ANITA 170
BOVE GIOVANNI 160
ALVIGGI IMMACOLATA 122
FINA MAURIZIO 91
CLEMENTE ALESSANDRO 88
RINALDI EUPLIO GERARDO 84
BARBIERI ALESSIO 81
FREDA ANTONIO 75
MONTEMARANO INCORONATA DETTA CORA 65
QUINTARELLI VINCENZO 53
VISCONTI ALESSIA 46
CAPONE RITA 42
COTTICELLI LUCIO 40
CAPOZZI SIMONE 33
RICCI SARA 27
GALASSO ROBERTA 25
DEL BUONO GIOVANNA 22
GIOVANNIELLO EDMONDO 19
NIGRO ANTONIO 18
BELLAROBA ROSA 17
RAPA MARCO MERCURIO DETTO MARK 15
QUINZIO ANGELA 13
CECERE MARIANNA 12
DELLE DONNE ROSSELLA 10
VENTRE GIOVANNI 10
IANNACCONE LAZZARO 8
TRIVELLI MARIA CRISTINA 8
DI GIORGIO TIZIANO 4
ROSA DANIELA 4
LISTA SIAMO AVELLINO 1.574 voti 5,27% 1 seggio
BILOTTA ALBERTO 435 ELETTO
MATTIELLO LUIGI 185
CORBO FRANCESCO 127
D'ALELIO CARMINE 123
D'AVANZO GUIDO 117
LIMONE MARILENA 112
SARNO SIMONA 112
SAPORITO ELIANA 93
IANNACCONE ASSUNTINA 89
MAROTTA AURELIO 87
D'ALESSANDRO SALVATORE 83
DE ROGATIS ALESSANDRA 79
DE VITO VALENTINA 69
GLAVE COSTANTINA 69
PALADINO ANTONELLA 65
MILETTI WANDA 64
DE VITO EMILIO 29
DEL GIUDICE RAFFAELLA 27
MANFRA LUDOVICA 27
TARANTINO DIEGO 26
SANGUINETI BARBARA 13
MARTONE PASQUALE 12
VIRTUOSO DOROTEA 11
DI BLASI VINCENZO 10
PELLECCHIA ANNA 9
RAMORA GIOVANNI 7
CANDELA DOMENICO 6
PANARIELLO ERNESTO 5
PEPE CHRISTIAN 4
ESPOSITO ASIA 3
CALIENDO LUCA 2
LISTA FRATELLI DI AVELLINO 828 voti 2,77% Nessun eletto
MAURIELLO CLAUDIO 221
FINNO ROSALIA DETTA LIA 99
MEO ARTURO 87
BORNEO MARIATERESA 83
COSTANZA GIUSEPPE 78
AURILLO GIUSEPPINA DETTA GIUSY 75
FOLLO BENDETTA DETTA BETTA 56
BUONANNO ORNELLA 53
DI RITO MARIA DETTA MARIANA 42
GALASSO PATRIZIA 26
BOCCIERI VITTORIO 19
ARDOLINO GIOVANNI 16
CENNERAZZO DANIELA 13
MIGLIACCIO GIORGIA 8
D'AGOSTINO MICHELE 7
FERULLO GIOVANNI DETTO JONNY 7
GIOIA SERGIO 7
IANNONE ANA LUCIA 7
FESTA GERARDA 5
POLESE UMBERTO 4
IANNACCONE SABATO 3
PESCATORE ROBERTO 3
CAPUTO DANIELA 2
PROVVIDO GIOVANNI 2
CARPENTIERO VALENTINO 1
FERRARA ALESSIA 1
GALLUCCIO ANIELLO 1
RIPPO FRANCESCO 1
CUBEDDU GIULIO 0
DENTICE GAETANO 0
MONTEFUSCO MANUEL 0
ROTONDI PELLEGRINO 0
LISTA SCEGLIE AVELLINO 812 voti 2,72% Nessun eletto
D'ADAMO DANIELE 184
DEL GAUDIO LUCA 139
PICARIELLO VINCENZO 126
BRUNO GIANRITA 118
MANZI GUENDALINA 57
FUSCO JASMINE 55
ZAOLINO GIULIA 55
CAPOBIANCO GIOVANNI 47
MARINELLA YLENIA 44
BARBARISI ALESSIA 36
VILLANI MARIAPIA 30
MARTINO ANTONIO ROSARIO 23
SPINIELLO PIETRO 21
BALLANTE DANIELE 20
ACOCELLA CARMINE 19
NATALE NADIA 19
TESTA COSTANTINO 16
DE ANGELIS GERARDO 15
DE NISCO EMILIO 14
DE GUGLIELMO GIOVANNI 11
CATENA MARIANTONIA 7
GUERRIERO GIUSEPPINA 7
LUMINI GIUSEPPE 7
ESPOSITO GIOVANNI 5
CRISTAUDO ALESSIO 4
BOLOGNESE ASSUNTA 1
ANNIVERSARIO MASSIMO 0
BUTTIGLIO FEDERICO 0
MASCIOLI AMERIGO 0
MATARAZZO CARLO 0
RAFFA PIETRO GIULIO 0
SCOLA GIULIA 0