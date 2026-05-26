Comunali Avellino, ecco tutte le preferenze dei candidati e gli eletti

Comunali 2026 ecco tutti i risultati lista per lista. Pizza è sindaco con 17.048 voti

comunali avellino ecco tutte le preferenze dei candidati e gli eletti
Avellino.  

Alle ore 3.45 è stato completato lo scrutinio delle comunali 2026 ad Avellino e il dato è certo sulle preferenze espresse alle urne dei cittadini.

I voti dei sindaci Pizza ha vinto con 17,048 voti

Nello Pizza, candidato del Campo Largo ha vinto con 17.048 voti ed è il nuovo sindaco della città di Avellino, con una percentuale di scelta del 54,48%. Lo segue Gianluca Festa con 7943 voti e una percentuale di voti del 25,38% di voti. Terza Laura Nargi con 6302 preferenze e una percentuale di voti del 20,14%.

Iacovacci mister voto

E' Ettore Iacovacci il candidato consigliere comunale con maggior numero di preferenze, 767 voti, nelle comunali ad Avellino 2026. 20 complessivamente i seggi assegnati alla coalizione del campo largo di questi 8 al Pd.

Campo Largo

Nello Pizza Sindaco

Lista PARTITO DEMOCRATICO 6.264 voti 20,96 percentuale e  otto seggi

IACOVACCI ETTORE 767 Eletto

GIORDANO NICOLA 757 Eletto

AMBROSONE ENZA 714 Eletto

CIPRIANO LUCA 511 Eletto

CESA GENNARO 475 Eletto

MAZZEO NICOLE 429 Eletta

GIORDANO MARIETTA 373 Eletta 

IANNACCONE SARA 372 Eletta

ROMANO FERNANDO DETTO NANDO 354

MORANO CIRIACO 310

VERRENGIA MODESTINO 305

PETROZZELLI CLAUDIO 297

GAITA BARBARA 294

GALLUCCIO MAFALDA 275

FESTA LEONARDO 261

SORICE MARIO 223

CAPOSSELA FLAVIANO 216

MASTROBERARDINO ADA DETTA ADA 201

PESIRI EDGARDO 178

GAMBINO CLELIA 172

REALE ANGELO  170

GUERRIERO VIRGILIA 167

TAGLIALATELA GIULIANA 165

MATARAZZO ADALGISA 148

MARENA TEODORO 99

CICCULLO CONCETTA DETTA DINA 97

GENOVESE CARMINE 89

FICOCIELLO MARIA PIA 80

BIANCO VALENTINA 78

GIOVA MARIA DETTA MIRELLA 68

RUSSO GIUSEPPE 55

DI SOMMA SILVIA 25

Lista Stiamo con Nello Pizza  AVANTI-PSI - AVELLINO EUROPEA 2.576 voti 8,62% voti seggi 3

GIACOBBE GIUSEPPE DETTO GEPPINO 387 Eletto

GAETA GIANLUCA 349 Eletto 

DI SAPIO CARMINE 226 Eletto

IANNACCONE RITA 226

MELCHIONNA BRUNELLA 169

GIOVANNIELLO MAURIZIO 166

FINELLI SABRINA 139

ACERBO FERDINANDO 94

GIUGLIANO DOMENICO DETTO MIMMO 65

VIGGIANO GABRIELLA 64

FALCO FELICE 60

FESTA CARMELA DETTA MELITA 60

LA SALA MASSIMILIANO 59

BOSCHETTO CINZIA 57

GUERRA RITA 48

FESTA ANTONIO 37

DELLA PIA STEFANIA 36

IANDOLO ASSUNTA 26

ALVINO AMEDEO 23

DEIDDA MAURIZIO 23

VASSALLO COSTANTINO 21

IANNICIELLO CARLO  20

DELLA PIA ANTONELLA 20

BARZAGHI GIOVANNA 19

PREZIOSI MICHELINA 18

CUTILLO JIASHWA EVA 15

OBREJA VALERICA  11

ZANFORLIN GIOVANNI 11

D'ARCHI NICOLA 5

DI GIACOMO DOMENICO 4

BIRDA DANIELA GABRIELA 3

TEDESCO EMILIANO 0

Lista MOVIMENTO 5 STELLE 2.267 voti  7,59% preferenze Seggi 3

AQUINO ANTONIO 432 Eletto

NACCA PASQUALE LUCA 399 Eletto

DE ROSA AGOSTINO  354 Eletto

D'ALIASI ANNA 250

MINGARELLI MASSIMO 210

GUIDI TIZIANA 204

LUCE PAOLA 125

FESTA ANTONELLA 118

TORDELA ELENA 117

DEL GIUDICE FRANCESCA 107

PASCALE SANDRO 76

RIZZO AMATO 73

CARUSO PELLEGRINO DETTO RINO 64

FERRARO PASQUALE 63

SCISCIO GIOVANNI MARIA 58

RONCA MARIA 57

CIOFFI MARIA 32

DE PACE LUIGI 30

GARCH YOUSSEF 16

EVANGELISTA VINCENZO 15

BARBARISI CARMINE 13

BUSCAINO GIUSEPPA DETTA GIUSEPPINA 10

OPPIDO MARIA 10

DE ANGELIS ROMINA 9

PETRONI ANTONELLO 9

SPIEZIA ANNARITA 8

GRAZIANO ANTONELLA 3

ROCCO FEDERICA 3

FERMO GIANFRANCO 2

LAUDATO RITA 2

DONNIACUO SALVATORE GIANFRANCO 1

CRUDELE MARIA PANTALEONA 0

 

Lista Avellino Città Pubblica

ALLEANZA VERDI E SINISTRA - AVELLINO CITTÀ PUBBLICA 2.215 voti, 7,41% 3 seggi

BELLIZZI ANTONIO 411 eletto

IANDOLO FRANCESCO DETTO BUBBA 355 Eletto 

SANTORO AMALIO 345 Eletto

AURIGEMMA GIUSEPPE 327

DE STEFANO ANNAMARIA 250

NAPOLITANO MAURO 162

MELE CARLO 120

MAFFEI ELIANA 108

FAMIGLIETTI MARIA GRAZIA 92

FABRIZIO FRANCESCA 80

RUSSO NICOLINA DETTA LINA 79

MARRA FRANCO  76

TROISI VITTORIA PIERINA 75

VESCE MARIA CAROLINA DETTA CAROLINA 74

IOMMAZZO MARGHERITA 73

SPAGNUOLO GABRIELLA 70

COLELLA EUNICE 69

CAPPUCCIO ANTONELLA 66

SATERIALE FABIOLA 63

PERUGINI CARLA 44

SIRIGNANO ROSANNA 28

DI COSTANZO CARMELINDA 26

REPOLE GABRIELE 17

IPPOLITO MARIO 14

DE CARO FRANCESCO 13

FEDELE PASQUALE 11

DE MARTINO MARIA ROSARIA 6

PEDOTO LUIGI 3

PICARIELLO EDOARDO 2

SESSA GIUSEPPE 1

 

LISTA CASA RIFORMISTA 1.881 voti 6,30% voti 2 seggi

 

TREZZA SERGIO 641 Eletto 

STANCO ERICA 535 Eletta

PICARIELLO PASQUALE 202

LOMBARDI MICHELE  198

NAZZARO PASQUALE 181

MEDUGNO ALESSIA 170

CORVIGNO SIMONA 90

LALLO MARCO 78

COLETTI ANTONIA 67

DAVIDDE GIUSEPPE 67

LIMONE EVELINA 57

SORRIENTO PASQUALE 54

FIORE SIMONA LUCIA 41

BOGLIONE MARCO ADAMO 33

GRAZIANO UGO 30

IANNACCONE MARIO 20

CRESTA MARIO 17

ANDREOTTOLA GIANNI 16

GARONE MICHELA  16

PANZETTA ROGER 16

TARTARO MATTIA 16

FIORETTI COSTANTINO 15

RONCONI ALESSIO 14

CIRCELLI MAFALDA CATERINA ANNA 13

COPPOLA MARIA ASSUNTA 13

CATALDO MARIANNA 9

SCAFURI STEFANO 3

PALERMO PAOLA TERESA 2

DE PIANO LIBERATO 1

ESPOSITO RAFFAELE 1

LO CONTE CARMELO 1

MUCCIO MASSIMILIANO 1

 

LISTA NOI DI CENTRO  916 voti  3,07% 1 seggio

 

IANNACE GINO 118 Eletto

ADDESA GAETANA 104

COSMO ANTONIO 84

VITIELLO SERAFINA 83

NEGRONE LUCA 70

RESTAINO GIUSEPPE 66

NOVIELLO EMILIANO 60

BYBLIV OKSANA 50

PATRIZI FABRIZIO 47

DELLA SALA NUNZIA 46

ZUOCCO CONCETTA DETTA TINA 45

VECCHIONE GIUSEPPE 45

SOLAZZO GIUSEPPE 44

BOCCELLA CONCETTA 41

FESTA ANTONIO 40

RESTAINO EMILIA 28

D' AMBOLA ENRICO 25

SPINELLI WANDA 22

SORRENTINO GERARDA 21

GARGANO PASQUALE 12

MERCOLINO CARMINE SALVATORE 11

COVELLI SABINO 9

CASO PANZA MAURIZIO 8

CRISTIANO VINCENZO 8

DEL MASTRO GIUSEPPINA 8

LAUDATI ROBERTA 8

ADDESA MICHELE 5

ZOLLO CRISTINA 5

ALVINO CIRo 1

D'AURIA GERARDO 0

 

Coalizione FESTA GIANLUCA  7.943 voti  25,38%

LISTA DAVVERO AVELLINO 4.102 voti  13,73%  4 seggi

MAZZA MARIANNA 600 Eletta

SPINIELLO MARIO 591 Eletto

SPIEZIA MONICA 508 Eletta

TOMASETTA JESSICA 461 Eletta

GENOVESE ANTONIO 399

IANNACCONE GENNARO 324

MAGGIO UGO 315

RUSOLO OLIMPIA 280

NEGRONE GIUSEPPE272

PREZIOSI LUIGI 208

CUCCINIELLO TERESA 201

IAPICCA GENNARO DETTO RINO 191

ARGENZIANO STEFANO 182

VECCHIONE GIOVANNA 170

CARULLO CARMINE DETTO SVEDESE 146

SCALZULLO LUIGI 138

D'ARGENIO LUIGI DETTO LUIGINO 133

BUONANNO ENNIO 127

PALMIERI SIMONE 122

ALESSANDRINO MANOLO 101

BAGNO ARIANNA 81

FOLETTO FRANCESCO DETTO TATO 67

ADAMO ROSALBA 62

TREROTOLA PAMELA 51

ABATE ENZA 38

PISANIELLO MARIA LUISA 36

NARGI GENEROSO 19

ZAMBRANO GIUSEPPE DETTO PIPPO 19

BATTISTA CARLO 15

CAPUTO LUCA 15

VALENTINO MARIA 14

SIMONE VINCENZO 2

 

LISTA W LA LIBERTÀ 1.181 voti 3,95% 1 seggio

GUERRIERO DIEGO 269 Eletto

CUCCINIELLO GIOVANNI 138

D'ARGENIO ANGELO 117

VECCHIONE ANNA MARIA VITTORIA 107

MEDUGNO FRANCESCA 100

DE RUGGIERO MAURIZIO 79

BARBARISI DANIEL 65

FESTA ANNALISA 61

PICARIELLO MARCO 52

AQUINO PAOLO GIANNI 44

CARULLO ROBERTO 37

PELLECCHIA PIETRO 33

MASUCCI ELVIRA 29

BELLAROSA PIETRO PAOLO 27

FEDELE STEFANO 27

GALASSO LUCIA 26

RUBICONDO DANIELA 25

LUONGO GAETANO 20

IANNACCONE ANTONELLA 19

STORNAJUOLO ERIKA 18

PETROZZIELLO ANTONIO 17

PECORARO GIOVANNA 13

LUCIANO FEDERICA 9

AUTIERI VALENTINO 8

DE CRISTOFARO DANIELA 6

PRINCIPE VINCENZO 4

SALVATORE GIUSEPPE 2

FONTANAROSA MARIA 1

GAUDIOSI LUIGI 0

ROCA ADELE 0

DATTOLO ADOLFO 0

 

LISTA ENJOY AVELLINO 867 voti 2,90%

FOSSACRETA PIERLUIGI 223

PERSANO CARMINE 115

URCIUOLI ALESSIA 105

PIARULLI ALDO 63

SPINIELLO GENNARO 43

COZZOLINO IVAN 41

MAFFEI SIMONE 38

PILUNNI ALESSIA 37

MACCANICO GIULIA 35

LUCARELLA SAMIRA 30

LONGOBARDI FRANCESCO 23

TESTA FABIANA 23

GENTILE ALESSIO 15

LOFFREDO SABINO ANDREA 15

ANDREOZZI ROBERTA 14

PICCOLO FRANCESCA 14

BIANCO GAIA 13

D'ARGENIO DAVIDE GABRIELE 12

SPOLVERINO GIACINTO 11

DE FAZIO MARCO 9

DE FEO ANTONIO MARIA  9

MANGANELLI MATTIA 9

BIANCULLO LUISA 8

CORCIONE DAVIDE 8

DE BENEDICTIS FRANCESCA IOLANDA 8

ALFIERI DANIEL 6

COFRANCESCO LUCA 5

ARMONICO MARIO 1

TAMBURRINO CHIARA RITA 1

GAETA ANTONIA 1

 

LIBERI E FORTI 712 voti  2,38%

GALASSO MARIA SABINA 222

ROMEI GENNARO 104

PICONE MASSIMO 56

CLEMENTE ASSUNTA 29

DEL MASTRO ANTONIO 29

CORRADO GINO 25

FOSCHI ELEONORA 23

PREZIOSI VERONICA 19

ARAMINO ANTONELLA 17

VOLPE FILOMENA 13

RAUSEO FRANCO 12

INTINGARO LOREDANA 8

PICARDI FRANCESCA 8

CENTRELLA MARTINA 6

GUARINI ERMETE 5

CAPORASO LINDA 3

CAPUANO GIOVANNA  3

DE GIOVANNIELLO FRANCESCO 3

PETITTO ANTONIO 3

BELFIORE GIOVANNI 2

D'ANNA GENNARO 2

BALBI MARIA MADDALENA 1

DE MAIO ROCCO 1

GAITA ROBERTA 1

IZZO MICHELE 1

LOFFREDO SABINO 1

LO STRITTO NICOLA 1

MONTAGNA ROSA DETTA ROSSELLA 1

COCOZZA DARIO 0

COPPOLA EMANUELE 0

NESTA ANGELO 0

SUPINO DOMENICO 0

 

Coalizione NARGI LAURA  6.302 voti 20,14%  

LISTA ORA AVELLINO 1.918 voti  6,42% 2 seggi

POPPA NICOLA  325  Eletto

RUSSO GERARDA 276 Eletta

ZECCARDO LUIGi 272

DE VITO FRANCESCA 186

BROGNA CARMINE 126

RAUZZINO ANTONIO GERARDO DETTO RAU 123

ROCCHETTA GERARDO 121

LAUDONIA ALFONSO 118

COTILICI MIHAELA MARIA DETTA MICHELA 108

DEL GAUDIO MICHELE 77

MAZZA CARLO 73

BELFIORE AMELIA 65

VENA ANTONIO 60

BARBATO PAOLA 56

IANNUZZO ALESSANDRO 51

DELLA SALA MARIO 48

CAPOBIANCO FRANCESCA PIA 39

RANUCCI CARMINE 39

TIRRI BENEDETTA 36

LANZETTA EMILIO CARLOS 35

MOLLICA ALFONSO 33

PELLECCHIA RITA 31

DELLA SALA ANTONIO 29

IANDOLO ORNELLA 28

PICARIELLO ADRIANO 27

FIORE STEFANIA 26

PIRONE RENATO 23

VILLANI PELLEGRINO 22

PONZIO SILVIA 16

SARDELLA FRANCESCA 15

SPAGNUOLO WALTER 14

LUONGO MARIA ANASTASIA 12

 

LISTA  FORZA AVELLINO 1.766 voti 5,91% 2 seggi

MELILLO GERARDO 357 Eletto

PERICOLO MARCO 255 Eletto

BARBARO ELISABETTA DETTA ELISA 171

SPADEA ANITA 170

BOVE GIOVANNI 160

ALVIGGI IMMACOLATA 122

FINA MAURIZIO 91

CLEMENTE ALESSANDRO 88

RINALDI EUPLIO GERARDO 84

BARBIERI ALESSIO 81

FREDA ANTONIO 75

MONTEMARANO INCORONATA DETTA CORA 65

QUINTARELLI VINCENZO 53

VISCONTI ALESSIA  46

CAPONE RITA 42

COTTICELLI LUCIO 40

CAPOZZI SIMONE 33

RICCI SARA 27

GALASSO ROBERTA 25

DEL BUONO GIOVANNA 22

GIOVANNIELLO EDMONDO 19

NIGRO ANTONIO 18

BELLAROBA ROSA 17

RAPA MARCO MERCURIO DETTO MARK 15

QUINZIO ANGELA 13

CECERE MARIANNA 12

DELLE DONNE ROSSELLA 10

VENTRE GIOVANNI 10

IANNACCONE LAZZARO 8

TRIVELLI MARIA CRISTINA 8

DI GIORGIO TIZIANO 4

ROSA DANIELA 4

 

LISTA SIAMO AVELLINO 1.574 voti 5,27% 1 seggio

BILOTTA ALBERTO 435 ELETTO

MATTIELLO LUIGI 185

CORBO FRANCESCO 127

D'ALELIO CARMINE 123

D'AVANZO GUIDO 117

LIMONE MARILENA 112

SARNO SIMONA 112

SAPORITO ELIANA 93

IANNACCONE ASSUNTINA 89

MAROTTA AURELIO 87

D'ALESSANDRO SALVATORE 83

DE ROGATIS ALESSANDRA 79

DE VITO VALENTINA 69

GLAVE COSTANTINA 69

PALADINO ANTONELLA 65

MILETTI WANDA 64

DE VITO EMILIO 29

DEL GIUDICE RAFFAELLA 27

MANFRA LUDOVICA 27

TARANTINO DIEGO 26

SANGUINETI BARBARA 13

MARTONE PASQUALE 12

VIRTUOSO DOROTEA 11

DI BLASI VINCENZO 10

PELLECCHIA ANNA 9

RAMORA GIOVANNI  7

CANDELA DOMENICO 6

PANARIELLO ERNESTO 5

PEPE CHRISTIAN 4

ESPOSITO ASIA 3

CALIENDO LUCA 2

 

LISTA FRATELLI DI AVELLINO 828 voti  2,77% Nessun eletto

MAURIELLO CLAUDIO 221

FINNO ROSALIA DETTA LIA 99

MEO ARTURO 87

BORNEO MARIATERESA 83

COSTANZA GIUSEPPE 78

AURILLO GIUSEPPINA DETTA GIUSY 75

FOLLO BENDETTA DETTA BETTA 56

BUONANNO ORNELLA 53

DI RITO MARIA DETTA MARIANA 42

GALASSO PATRIZIA 26

BOCCIERI VITTORIO 19

ARDOLINO GIOVANNI 16

CENNERAZZO DANIELA 13

MIGLIACCIO GIORGIA 8

D'AGOSTINO MICHELE 7

FERULLO GIOVANNI DETTO JONNY 7

GIOIA SERGIO 7

IANNONE ANA LUCIA 7

FESTA GERARDA 5

POLESE UMBERTO 4

IANNACCONE SABATO 3

PESCATORE ROBERTO 3

CAPUTO DANIELA 2

PROVVIDO GIOVANNI 2

CARPENTIERO VALENTINO 1

FERRARA ALESSIA 1

GALLUCCIO ANIELLO 1

RIPPO FRANCESCO 1

CUBEDDU GIULIO 0

DENTICE GAETANO 0

MONTEFUSCO MANUEL 0

ROTONDI PELLEGRINO 0

 

LISTA SCEGLIE AVELLINO 812 voti  2,72% Nessun eletto

D'ADAMO DANIELE 184

DEL GAUDIO LUCA 139

PICARIELLO VINCENZO 126

BRUNO GIANRITA 118

MANZI GUENDALINA 57

FUSCO JASMINE 55

ZAOLINO GIULIA 55

CAPOBIANCO GIOVANNI 47

MARINELLA YLENIA 44

BARBARISI ALESSIA 36

VILLANI MARIAPIA 30

MARTINO ANTONIO ROSARIO 23

SPINIELLO PIETRO 21

BALLANTE DANIELE 20

ACOCELLA CARMINE 19

NATALE NADIA 19

TESTA COSTANTINO 16

DE ANGELIS GERARDO 15

DE NISCO EMILIO 14

DE GUGLIELMO GIOVANNI 11

CATENA MARIANTONIA 7

GUERRIERO GIUSEPPINA 7

LUMINI GIUSEPPE 7

ESPOSITO GIOVANNI 5

CRISTAUDO ALESSIO 4

BOLOGNESE ASSUNTA 1

ANNIVERSARIO MASSIMO 0

BUTTIGLIO FEDERICO 0

MASCIOLI AMERIGO 0

MATARAZZO CARLO 0

RAFFA PIETRO GIULIO 0

SCOLA GIULIA 0

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