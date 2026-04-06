"Il mese di aprile si conferma il mese degli eccessi, soprattutto in un contesto climatico come quello attuale in cui è aumentata la frequenza di episodi di caldo anomalo.
E dunque il tempo ventoso, piovoso e nevoso della scorsa settimana ha lasciato spazio ad un’atmosfera completamente diversa. Il paesaggio è ancora innevato, ma la temperatura, cui crinali del Partenio ha subito un’impennata, toccando stamani la soglia dei 12°C (un valore tipico di maggio inoltrato). All’Osservatorio, invece, il termometro ha sfiorato addirittura i 15°C. Aria molto calda anche all’Oasi di Pannarano, dove il nostro nivometro segnala circa 6 di neve al suolo con una temperatura di 14.4°C.
Andrà avanti così ancora qualche giorno, poi si ritornerà su valori più consoni a questo periodo dell’anno". Così in un post gli esperti dell'osservatorio di Montevergine.
Neve in vetta e caldo anomalo a Montevergine: temperature fino a 15 gradi
Pasquetta con il caldo record dopo le intense nevicate della scorsa settimana
Gli esperti: aprile all'insegna degli eccessi tra neve e caldo record
"Il mese di aprile si conferma il mese degli eccessi, soprattutto in un contesto climatico come quello attuale in cui è aumentata la frequenza di episodi di caldo anomalo.