Neve in vetta e caldo anomalo a Montevergine: temperature fino a 15 gradi Pasquetta con il caldo record dopo le intense nevicate della scorsa settimana

"Il mese di aprile si conferma il mese degli eccessi, soprattutto in un contesto climatico come quello attuale in cui è aumentata la frequenza di episodi di caldo anomalo.

E dunque il tempo ventoso, piovoso e nevoso della scorsa settimana ha lasciato spazio ad un’atmosfera completamente diversa. Il paesaggio è ancora innevato, ma la temperatura, cui crinali del Partenio ha subito un’impennata, toccando stamani la soglia dei 12°C (un valore tipico di maggio inoltrato). All’Osservatorio, invece, il termometro ha sfiorato addirittura i 15°C. Aria molto calda anche all’Oasi di Pannarano, dove il nostro nivometro segnala circa 6 di neve al suolo con una temperatura di 14.4°C.

Andrà avanti così ancora qualche giorno, poi si ritornerà su valori più consoni a questo periodo dell’anno". Così in un post gli esperti dell'osservatorio di Montevergine.

