Avellino, Carmela operata a 97 anni al Moscati brinda e festeggia a Pasquetta L'anziana 3 mesi fa al Moscati era stata sopposta ad una colecistectomia, oggi festeggia e brinda

Una bella storia di Pasqua arriva direttamente dall'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Nonna Carmela, di anni 97, oggi ha pranzato e brindato a tavola con la sua adorata famiglia, dopo aver superato un intervento chirurgico al Moscati di Avellio, dove era stata ricoverata per colangite da calcolosi della colecisti e della via biliare.

L'intervento del dottore Crafa

Nel mese di gennaio 2026 era stata sottoposto ad colecistectomia laparoscopica e coledocotomia con bonifica della via biliare dai calcoli impattati. Coledocotomia ideale senza posizionamento di drenaggio della via biliare. "A tre mesi dall’intervento il giorno di Pasquetta prosegue la riabilitazione con bicchiere di vino Taurasi e salsiccia conservata sotto sugna. Queste sono le vere soddisfazioni umane e professionali. Follow Up esteso fino oltre i 100 anni". Commenta orgoglioso il dottore e primario della chirurgia Oncologica Francesco Crafa.

Una storia bella e semplice

"Oggi nonna Carmela è a tavola, serena, mentre trascorre il lunedì dell’Angelo. Una scena semplice, quasi quotidiana.

Eppure dentro c’è tutto. C’è la competenza di chi ogni giorno affronta sfide complesse. C’è la forza di chi non smette di lottare.

C’è il valore dei piccoli momenti ritrovati. È soprattutto questo il senso della Pasqua: tornare alla vita, alle cose più semplici, a ciò che davvero conta. Sono storie come queste che i nostri professionisti vivono e custodiscono. E che vale la pena condividere". Si legge sulla pagina social del Moscati.