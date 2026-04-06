Pasquetta, in migliaia sul Terminio. "Divertiamoci ma senza abbandonare rifiuti"

L'appello del vicesindaco di San MIchele Di Serino

San Michele di Serino.  

Pasquetta da record in irpinia. Migliaia di turisti hanno scelto boschi e aree svago per il classico pic nic del giorno di Pasquetta. Terminio e Laceno le mete preferite e il vicesindaco di San Michele di Serino Antonio Della Grazie ricorda lìimportanza del rispetto dell'ambiente." Quest'anno abbiamo registrato numeri da record sul Terminio e questo dato ci riempie di gioia e orgoglio, ma credo debba rappresentare anche un momento di riflessione condivisa. Per questo come residenti, cittadini e amministratori rivolgiamo un appello a tutto: irpini e turisti affinchè non si abbandonino rifiuti, come purtroppo spesso accade in occasioni come quelle della Pasquetta. Il turismo deve essere occasioni di riscatto e non di offesa per il territorio e la sua comunità. E' stupenda questa giornata e dobbiamo fare di tutto per non rovinarla. Ci auguriamo che ognuno dopo lo svago ripulisca tutto e non lasci rifiuti nei nostri boschi incantevoli ".

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