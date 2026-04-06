Pasquetta, in migliaia sul Terminio. "Divertiamoci ma senza abbandonare rifiuti" L'appello del vicesindaco di San MIchele Di Serino

Pasquetta da record in irpinia. Migliaia di turisti hanno scelto boschi e aree svago per il classico pic nic del giorno di Pasquetta. Terminio e Laceno le mete preferite e il vicesindaco di San Michele di Serino Antonio Della Grazie ricorda lìimportanza del rispetto dell'ambiente." Quest'anno abbiamo registrato numeri da record sul Terminio e questo dato ci riempie di gioia e orgoglio, ma credo debba rappresentare anche un momento di riflessione condivisa. Per questo come residenti, cittadini e amministratori rivolgiamo un appello a tutto: irpini e turisti affinchè non si abbandonino rifiuti, come purtroppo spesso accade in occasioni come quelle della Pasquetta. Il turismo deve essere occasioni di riscatto e non di offesa per il territorio e la sua comunità. E' stupenda questa giornata e dobbiamo fare di tutto per non rovinarla. Ci auguriamo che ognuno dopo lo svago ripulisca tutto e non lasci rifiuti nei nostri boschi incantevoli ".