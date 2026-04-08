La tragedia di Marianna: in centinaia per l'ultimo saluto: sarai la nostra luce

Dolore, cordoglio, sofferenza condivisa a Quindici, nel Vallo di Lauro, dovs centinaia di persone si sono raccolte nella chiesa di Maria Ss. delle Grazie per dare l'ultimo saluto a Marianna Rega, trentasei anni, spentasi dopo alcuni giorni di ricovero in terapia intensiva in seguito a un malore improvviso.
Un destino crudele nella giovane età
Marianna si è spenta a solo 36 anni. Un destino crudele l'ha strappata alla sua gente, alla sua mamma Gianna Damiano — docente da anni nelle scuole del Vallo di Lauro — e al fratello Antonio, lasciandoli soli davanti a un dolore che non trova misura.
Il commosso addio della comunità
All'uscita del feretro, la chiesa gremita ha risposto con un applauso lungo e composto, il solo gesto che la comunità conosce quando le parole tradiscono.
La canzone
Nell'aria si sono liberate le note di A Sky Full of Stars dei Coldplay e sono volati i palloncini bianchi sono saliti verso un cielo che, in queste ore, sembrava dover rispondere di qualcosa.
L’omelia di don Vito
«Marianna, a trentasei anni, è stata sempre un motivo di gioia, ha portato luce con i suoi occhi, con la sua gentilezza e la sua dolcezza». Ha detto don Vito.