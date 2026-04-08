Nona vittoria di fila per la Scandone Avellino: 59-77 sulla San Paolo Ostiense Coach Dell'Imperio: "Ci godiamo la vittoria, ma subito testa alla Tiber Roma"

Nona vittoria di fila per la Scandone Avellino che ha superato la San Paolo Ostiense con il risultato di 59-77 nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie B Interregionale. Quota 36 punti per la squadra irpina con Kmetic ancora una volta protagonista: 21 punti e giocate chiave per il successo del roster di coach Dell'Imperio, privo di Gay, impegnato con la Nazionale. La Scandone affronterà la Tiber Basket Roma nel prossimo turno. La gara è in programma sabato con palla a due alle 20.30.

"Subito testa alla sfida con la Tiber Roma"

"Affrontavamo una squadra ostica, in cerca di punti e sostenuta da un pubblico caldo e appassionato: non era una gara. semplice. - ha spiegato coach Dell'Imperio - I ragazzi hanno messo in campo una prestazione solida, con grande personalità e la giusta attitudine, dando continuità al nostro momento positivo. Tutti hanno dato il massimo e questo è un segnale importante anche in prospettiva futura. Faccio i complimenti alla squadra: stasera ci godiamo la vittoria, ma da domani l’attenzione sarà già rivolta alla sfida di sabato contro la Tiber Roma".

Il tabellino

Serie B Interregionale

Trentaquattresima Giornata

San Paolo Ostiense - Scandone Avellino 59-77

Parziali: 13-20, 22-22, 12-20, 12-15

San Paolo Ostiense: Giannotti, Loi 9, Terrasini, Mugnaioli 3, Amanti 8, Cecchini 8, Iacorossi 10, Paolini 16, Marchisio 5, Orsano, Vrancianu, Vettor. All. Colella

Scandone: Scanzi 11, Cioppa 7, Cantone 3, Ragusa 6, Kmetic 21, Iannicelli, Duranti 6, Stefanini 10, Donda 2, Vitale 11. All. Dell'Imperio