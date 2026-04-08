L'Unicusano Avellino Basket si rilancia: vittoria contro la Gemini Mestre Irpini senza Grande e Dell'Agnello, con Lewis da 22 punti e Mussini da 19

L'Unicusano Avellino Basket passa al Taliercio, batte la Gemini Mestre con il risultato di 83-85 nella trentacinquesima giornata del campionato di Serie A2 e si rilancia dopo tre sconfitte di fila senza Grande e Dell'Agnello, fermi per infortunio. Lewis con 22 punti e Mussini con 19 risultano decisivi nella vittoria firmata in Veneto. Nel finale l'Avellino domina a rimbalzo (50-34 in totale). Domenica alle 18 sarà sfida casalinga contro la Crifo Wines Ruvo di Puglia per la squadra di coach Di Carlo.

Il tabellino

LNP Serie A2

Trentacinquesima Giornata

Gemini Mestre - Unicusano Avellino Basket 83-85

Parziali: 22-26, 24-19, 20-24, 17-16

Mestre: Simone Aromando 20 (3/5, 3/4), Wayne Stewart Jr 19 (5/8, 1/6), Seneca Knight 16 (5/7, 0/2), Costantino Bechi 14 (1/4, 4/5), Federico Bonacini 10 (3/12, 0/0), Francesco Reggiani 2 (1/1, 0/0), Matteo Parravicini 2 (1/1, 0/3), Seraphin Kadjividi Boussounka, Nicola Giordano (0/6, 0/2), Alessandro Scarponi, Marco Porcu, Pietro Bizzotto

Avellino: Jaren Lewis 22 (7/17, 1/4), Federico Mussini 19 (3/6, 3/10), John Watson Chandler III 10 (1/3, 2/3), Andrea Zerini 8 (4/6, 0/0), Alexander Cicchetti 7 (3/4, 0/0), Rei Pullazi 7 (2/3, 1/3), Mikk Jurkatamm 7 (0/1, 1/5), Lucas Fresno 5 (1/4, 1/1), Giovanni Pini (0/1, 0/0), Mattia Fianco