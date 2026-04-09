La Sindrome del Bambino Scosso, la due giorni di sensibilizzazione ad Avellino Anche il Moscati aderisce alle Giornate Nazionali promosse da Simeup e Fondazione Terre des Hommes

A volte bastano pochi secondi per fare un danno enorme. Ma bastano anche pochi secondi per fermarsi. La Sindrome del Bambino Scosso (Shaken Baby Syndrome) è una forma gravissima di trauma cerebrale che può colpire i più piccoli anche dopo uno scuotimento di pochi istanti. Per questo è fondamentale informare, spiegare, prevenire.

Anche l’Azienda Moscati aderisce alle Giornate nazionali promosse da Simeup e Fondazione Terre des Hommes, nell’ambito della campagna NON SCUOTERLO!

Come?

Già attivo un infopoint presso l’Unità operativa di Pediatria e nel Pronto soccorso pediatrico, per parlare direttamente con i genitori.

L’11 e il 12 aprile la Città Ospedaliera di Avellino e il plesso Landolfi di Solofra si illumineranno di arancione, il colore della campagna, per accendere l’attenzione su un tema ancora troppo poco conosciuto.

Il momento centrale sarà domenica 12 aprile dalle 10:00 alle 13:00

Piazzetta Biagio Agnes (Lungo Corso Vittorio Emanuele II)

Qui troverete uno stand informativo, con i nostri pediatri pronti a incontrare famiglie e cittadini.

Perché l’informazione può fare la differenza.

Perché un gesto istintivo, nato dalla stanchezza o dalla difficoltà, può avere conseguenze gravissime se non si conoscono i rischi.

Conoscere è il primo passo per proteggere. Non scuoterlo!