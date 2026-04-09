Atripalda, Colpi esplosi la notte di Pasqua: botte e risposta tra due famiglie E' questa l'ipotesi sulla quale sono a lavoro i carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino

di Paola Iandolo

Sarebbero in tutti undici i colpi d'arma da fuoco esplosi la notte di Pasqua a Contrada Alvanite. A distanza di giorni, emergono nuovi elementi sulla vicenda che ha scosso la notte di Pasqua ad Atripalda. I fatti potrebbero inserirsi in un botta e risposta tra giovani appartenenti a due famiglie, già note alle forze dell’ordine, residenti entrambi a Contrada Alvanite. Sarebbero state due le pistole a sparare la notte Santa nella Città del Sabato. I militari hanno ritrovato bossoli e ogive di calibro differenti e appartenenti a due armi diverse. Ora resta da comprendere chi abbia sparato per prima.

La fuga e l'arma ritrovata dai militari

I militari del comando provinciale di Avellino hanno sequestrato una pistola calibro 7.65 e ora sarà sottoposta agli accertamenti tecnico. Mentre nella porta dell'abitazione dell'altro giovane sono stati ritrovati bossoli e ogive di una pistola di grosso calibro, non ancora accertato. Intanto sono tre le persone che risultano indagate per tentato omicidio: padre e figlio C.P. e C.G.assistiti dall’avvocato Alfonso Maria Chieffo e un altro giovane, R.M. difeso dall’avvocato Assia Iannaccone.

Gli accertamenti in corso

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino- dal pubblico ministero Francesco Sodano - e condotte dai carabinieri, proseguono con sequestri di dispositivi elettronici, accertamenti balistici e analisi delle immagini di videosorveglianza. Non è escluso che al termine degli esami, con esiti alla mano, possano essere emesse misure cautelari.