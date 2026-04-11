Sergio Melillo: "Ci uniamo alla preghiera del Santo Padre per la pace nel mondo" Le chiese in Italia aderiscono al pressante appello del Pontefice

"Ci uniamo al Santo Padre Leone per pregare affinché fiorisca la pace, una nuova primavera del mondo". E' il messaggio del vescovo Sergio Melillo rivolto alla diocesi di Ariano-Lacedonia che oggi in ogni angolo si fermerà a pregare.

Così dalla pagina della conferenza episcopale italiana (Chiesa cattolica italiana).

Nel giorno di Pasqua, Papa Leone XIV ha chiesto di far «udire il grido di pace che sgorga dal cuore», invitando «tutti a unirsi a me nella veglia di preghiera per la pace che celebreremo qui nella Basilica di san Pietro il prossimo sabato, 11 aprile». Le Chiese in Italia aderiscono al pressante appello del Pontefice a implorare dal Cristo Risorto il dono della riconciliazione. «Noi cristiani sappiamo che è possibile sperare contro ogni speranza, nonostante la morte che vediamo presente – come ci ha ricordato il Papa – “nella violenza, nelle ferite del mondo, nel grido di dolore che si leva da ogni parte per i soprusi che schiacciano i più deboli, per l’idolatria del profitto che saccheggia le risorse della terra, per la violenza della guerra che uccide e distrugge”. Per questo, invitiamo i sacerdoti, i religiosi, le religiose e tutto il popolo dei credenti a partecipare alla veglia presieduta dal Papa o a raccogliersi in preghiera nelle comunità locali: fermiamo il vortice del dolore, della sofferenza e della devastazione, diciamo il nostro ‘no’ alla guerra, non abituiamoci all’orrore», afferma il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Cei"