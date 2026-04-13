Enpa: nuovi automezzi per il soccorso degli animali in Campania Destinati alle sezioni di Napoli, Salerno e Avellino

Anche le sezioni Enpa di Napoli, Salerno e Avellino hanno ricevuto i nuovi automezzi della Squadra "Salvanimali amici cucciolotti", consegnati ai volontari dell’Ente Nazionale Protezione Animali durante la cerimonia che si è svolta presso la sala conferenze di Cascina Medici nei giardini della Reggia di Venaria Reale.

I nuovi mezzi rafforzano ulteriormente la Squadra Salvanimali più grande d’Italia, che arriverà a essere composta da 68 mezzi di soccorso, permettendo ai volontari Enpa di intervenire con maggiore rapidità ed efficacia.

L’iniziativa è stata realizzata grazie al sostegno di Pizzardi Editore, che ha celebrato i 20 anni di Amici Cucciolotti - la collezione di figurine che salvano gli animali - e vent’anni di collaborazione con Enpa.

In 11 anni di attività, dalla nascita della squadra Salvanimali amici cucciolotti, i mezzi messi a disposizione dei volontari Enpa hanno percorso più di 5 milioni di chilometri, l’equivalente di oltre 120 giri del mondo, attraversando l’Italia per soccorrere centinaia di migliaia di animali feriti o abbandonati.

Solo nel 2025 i veicoli della flotta hanno contribuito al salvataggio di 217.966 animali su tutto il territorio nazionale.

Dietro questi numeri ci sono migliaia di storie di salvataggio: animali investiti o feriti recuperati lungo le strade, cuccioli abbandonati, fauna selvatica soccorsa nei boschi e negli ambienti urbani, ma anche interventi durante emergenze ambientali e calamità naturali. Questi interventi sono stati possibili grazie ai mezzi della squadra salvanimali, che ogni giorno permettono ai volontari Enpa di raggiungere rapidamente i luoghi in cui è necessario intervenire.

"La consegna di questi nuovi mezzi rappresenta molto più di un semplice rafforzamento operativo: è un segnale concreto di fiducia nel lavoro quotidiano dei nostri volontari, che ogni giorno percorrono l’Italia per salvare animali in difficoltà», ha dichiarato Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa.