Pd, rinviata la direzione provinciale: 48 ore per trovare il candidato sindaco

Slitta a mercoledì la riunione della direzione provinciale del pd di Avellino, per trovare l'intesa sul candidato sindaco per le amministrative ad Avellino. Ore concitate di trattative, per trovare il nome unico su cui far convergere anche le forze del campo largo. Un'allenza che vacilla, traattese e mancati accordi sul nome a schierare in campo per la candidatura apicale.
Il tentativo di De Luca
Dopo la fallita mediazione di Piero De Luca venerdì scorso a Salerno, il Pd va alla conta mercoledì in direzione e cerca sintesi tra i suoi. La sinistra, intanto, annuncia la corsa autonoma, Antonio Bellizzi potrebbe essere il probabile candidato. Semplici rumors tutti da verificare.
Nel centrodestra ultime ore di trattative
Intanto nel centrodestra Forza Italia scaldai motori per presentare la candidatura a sindaco di Laura Nargi, mentre sul tavolo resta l'ipotesi di una candidatura del centrodestra di Fabio Benigni. Il presidente dell'ordine degli avvocati resta alla finestra, ma chiede unità degli schieramenti .