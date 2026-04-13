Aurubis: confronto su sicurezza e licenziamenti Incontro all'Unione industriali ad Avellino.

Dopo 5 mesi dal licenziamento ingiusto di due operai e attivisti sindacali (Brosca e Coppola) sindacato e azienda si sono ritrovati all'Unione Industriali di Avellino.

La morte orribile di un operaio ed il ferimento grave di un secondo operaio, coinvolti durante l'orario di lavoro nello stabilimento del gruppo tedesco ad Amburgo è stata l'occasione per parlare di sicurezza nello stabilimento di Pianodardine.

Sono state avanzate una serie di osservazioni come la presenza di “Polveri Rosa potenzialmente cancerogeni”, la chiusura di una via di fuga, il dimezzamento delle Analisi di Controllo, abusi e discriminazioni di un capo che mettono a rischio l'incolumità fisica di un gruppo di operai.

Le giustificazioni date non hanno trovato la condivisione del sindacato.

"L’amministratore delegato incalzato sui licenziamenti - si legge nella nota - si è difeso con uno “laconico” ci vedremo in tribunale. Resta lo stato di agitazione, la risposta del sindacato".