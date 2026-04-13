Incidente in moto, 19enne in terapia intensiva: Serino prega Il giovanissimo è ricoverato al Moscati

Un ragazzo di 19 anni, residente a Serino, giace ricoverato in terapia intensiva presso l'ospedale Giuseppe Moscati di Avellino, a seguito di un incidente stradale verificatosi nella serata di ieri.

Il sinistro, la dinamica

Il giovane percorreva a bordo del proprio motociclo una delle arterie principali del territorio comunale quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo o è rimasto coinvolto in un sinistro. I soccorritori del 118, giunti prontamente sul posto, lo hanno stabilizzato e trasportato d'urgenza al nosocomio avellinese.

Indagini in corso

All'atto del ricovero le sue condizioni sono apparse sin da subito di estrema gravità: il paziente è stato intubato e affidato alle cure del reparto di ortopedia con assistenza intensiva. I medici mantengono la prognosi riservata. Le indagini delle forze dell'ordine sono in corso.