Avellino, è morto Martino Pascale: addio al barbiere del centro storico Rasoio e rime nella sua bottega di via Trinità in oltre mezzo secolo di lavoro

Avellino piange Martino il barbiere, storica figura del centro antico, che in oltre mezzo secolo di attività è diventato simbolo di una comunità intera. Si è spento Martino Pascale, lo storico barbiere di via Trinità, conosciuto da tutti non solo per la sua professionalità, ma per la sua inesauribile verve di barzellettiere e poeta popolare.

Una vita dedicata alla bottega

La storia di Martino nel cuore della città è iniziata da giovanissimo. Dopo i primi passi come apprendista a metà degli anni Sessanta, il 10 marzo 1969 aprì il salone che per quasi sessant'anni è rimasto un punto di riferimento insostituibile per intere generazioni di avellinesi. Pochi anni fa, la comunità si era stretta intorno a lui per festeggiare lo straordinario traguardo del mezzo secolo di attività, un traguardo raggiunto con la stessa passione di sempre.

L’arte del sorriso tra rasoio e rime

Con la scomparsa di Martino Pascale, Avellino perde un pezzo importante della sua storia e del suo costume.Resta il ricordo di un artigiano un maestro del mestiere, che in oltre 50 anni di lavoro ha regalato sorrisi e garantito professionalità all'intera comunità.