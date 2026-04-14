Carabinieri, blitz nei locali pubblici: sospesa attività e multa da 40mila euro Le verifiche nell'avellinese

I Carabinieri della Compagnia di Solofra e del Nucleo Ispettorato del Lavoro e personale dell’Asl e della Siae di Avellino hanno svolto ad Aiello del Sabato un servizio finalizzato alla verifica del rispetto delle norme a tutela della salute pubblica e all’osservanza della normativa in materia di lavoro e sicurezza. Nel corso dell'ispezione, all’interno di un locale sono state constatate carenze igienico-sanitarie riconducibili alla preparazione e alla somministrazione di alimenti e bevande. È stata riscontrata la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi e l’assenza della prevista formazione del personale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. All’esito degli accertamenti sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 16mila euro e impartite tre prescrizioni per un ammontare totale di circa 24mila euro. Sono stati inoltre identificati tre lavoratori risultati non regolarmente assunti. Al termine del controllo, l’attività è stata sottoposta a provvedimento di sospensione e il gestore del locale denunciato in stato di libertà alla Procura di Avellino.