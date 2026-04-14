Ariano: caos e degrado a Piano della Croce e quel reperto storico dimenticato Le nuove generazioni non conoscono neppure il significato della "Croce Longobarda"

Caos e degrado a Piano della Croce ad Ariano Irpino. Da un lato il "recinto" legato a lavori di scavo che sta causando difficoltà soprattutto al mattino a chi deve raggingere gli istituti scolastici, dall'altro lo stato di abbandono vergognoso imn cui versa da lunghi anni l'area che ospita la storica Croce Longobarda, uno dei simboli più importanti e poco conosciuto della città. Le nuove generazioni non conoscono neppure il significato di quel monumento.

"Un reperto in pietra di epoca longobarda, montato su di una colonna romana. La reale denominazione è “Croce del castello” ed è il monumento più antico di Ariano, un emblema storico e religioso.

Secondo la tradizione arianese, a Piano della Croce vi era il tempio dedicato a Giano e quella colonna, insieme ad un’altra che negli anni ’50 fu portata in Villa comunale apparterrebbe proprio al tempio distrutto.

L’apposizione della croce sulla colonna romana, dunque, voleva essere un’affermazione forte: il simbolo della sostituzione del culto pagano con quello cristiano!.

A pochi passi sorge il monumento ai caduti dove anche qui non manca l'incività, da parte soprattutto di qualche residente che utilizza quell'area in maniera irrispettosa per i bisogni dei propri cani, senza neppure munirsi di paletta e bustina.