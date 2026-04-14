Avellino, testa al Mantova: Ballardini recupera un difensore

Sabato (ore 15) la sfida al "Danilo Martelli - Pata Stadium"

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Avellino.  

Ripartenza nel pomeriggio per l'Avellino che dalle 16 svilupperà la prima seduta settimanale verso la trasferta di Mantova. Ballardini ritrova Izzo dopo il turno di squalifica rimediato a Palermo e scontato nella gara casalinga dei lupi contro il Catanzaro, chiusa dal colpo di testa di Iannarilli per un punto d'oro in chiave salvezza. L'Avellino è a quota 40 con i virgiliani, la Sampdoria e il Sudtirol a +5 sulla prima delle partecipanti, ad oggi, del playout, la Virtus Entella. Due match del trentacinquesimo turno indicheranno nei fatti la nuova soglia salvezza. Il Padova, a 37 punti, ospiterà la Reggiana, a 33 dopo la vittoria sulla Carrarese. Sarà scontro diretto al “Castellani” tra l'Empoli e l'Entella con i toscani a 36 punti e i luguri a 35.

Settore ospiti del "Martelli" sold-out

L'Avellino è già certo della spinta massima dei propri tifosi al "Martelli": 936 biglietti per il settore ospiti polverizzati in pochi minuti nella mattinata di ieri con i tagliandi che potevano essere acquistati solo dai residenti in Irpinia con fidelity card del club biancoverdi o comunque da chi è sottoscrittore della tessera dell'US Avellino.

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