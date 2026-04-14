Ariano: quella buca insidiosa e non segnalata lungo via Loreto L'appello a prestare attenzione!

Problemi su problemi lungo via Loreto, la strada scorciatoia che dalla variante porta al centro storico ad Ariano Irpino, maggiormente percorsa da residenti e non soprattutto nelle ore di punta, per raggiungere i vari istituti scolastici di Piano della Croce e via Covotti, zona parco Pallottini.

Non bastava il distacco dei blocchi arenacei, ce ne siamo occupati lo scorso 3 aprile (leggi qui). Lungo la strada è presente una buca di grosse dimensioni, per niente segnalata, che sta provocando danni alle auto in transito e disagi.

Una buca che stando alle notizie raccolte sarebbe stata provocata da lavori sembrerebbe da parte di privati nella zona e successivente ricoperta di terra, con l'asfalto però non più ripristinato.

Nelle ore serali e notturne in modo particolare a causa della scarsa visibilità i rischi risultano essere maggiori.

Viene rivolto un appello urgente a chi di competenza ad effettuare un sopralluogo immediato al fine di predisporre un intervento di chiusura della buca prima che accada qualche incidente ancora più grave in un tratto da sempre ad altissimo rischio.